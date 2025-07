Golpe do “falso juiz” volta a circular no RS e Justiça faz alerta à população

Atenção para as tentativas de aplicação de golpe do “falso juiz”. Conforme o Serviço de Inteligência do Judiciário (SIJ) do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS), criminosos se aproveitam da confiança e do respeito à figura de Magistrados para enganar as vítimas, invariavelmente com o envio de fotografias.

A prática é feita via contato, muitas vezes com servidores públicos ou pessoas ligadas a órgãos públicos, pedindo indicação de serviços privados locais, como, por exemplo, o de motoristas, prometendo pagamentos elevados para que fiquem à disposição do suposto Juiz ou Juiz substituto. Acertado um valor com o prestador, em seguida novo contato é feito informando que o depósito foi realizado com erro ou em valor a maior. Depois, é solicitada a “devolução da quantia excedida”. Caso a potencial vítima o faça, o golpe está consolidado.

Para se proteger, é fundamental desconfiar de qualquer solicitação de dados pessoais ou financeiros, bem como de pedidos de devolução de valores, especialmente quando a comunicação não vier de canais oficiais e verificados. Órgãos públicos e Tribunais não costumam realizar pagamentos dessa forma, nem solicitar a indicação de profissionais por meio de contatos informais.

Caso seja vítima ou saiba de alguém próximo que foi alvo dessa tentativa de golpe, realize o registro de ocorrência policial – tanto na delegacia de Polícia Civil mais próxima ou de forma online, através do site da Delegacia de Polícia Online do RS, no www.delegaciaonline.rs.gov.br

