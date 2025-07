Governo promove seminário internacional sobre Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência

Nos dias 5 e 6 de agosto, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realizará o seminário internacional sobre "Educação, Mudanças Climáticas e Resiliência", com a cooperação internacional do Banco Mundial e apoio técnico do movimento Todos pela Educação. O encontro reunirá especialistas do Brasil e do exterior, gestores públicos e representantes de organizações multilaterais para debater os desafios e caminhos possíveis para tornar os sistemas educacionais mais resilientes diante das mudanças meteorológicas e de eventos extremos.

O evento será realizado no Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, e contará com transmissão online. São esperados cerca de 200 participantes, entre técnicos da educação, autoridades, profissionais da área de infraestrutura, pesquisadores e parceiros institucionais.

A abertura contará com a presença da titular da Secretaria da Educação, Raquel Teixeira, e do diretor do Setor de Educação do Banco Mundial para América para a América Latina e o Caribe, Andreas Blom. Também estão confirmados representantes da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), além de especialistas do Japão, Bolívia, Peru, Uruguai e Equador e de diversas regiões do Brasil.

Mais do que discutir os impactos das mudanças meteorológicasna educação, o seminário tem como objetivo promover uma articulação estratégica entre governos, organizações e especialistas, buscando respostas concretas para a prevenção, adaptação e reconstrução de escolas afetadas por desastres socioambientais.

A escolha do Rio Grande do Sul como sede do evento está relacionada ao contexto das enchentes que atingiram o Estado em 2024, que evidenciaram a urgência de políticas públicas coordenadas para garantir o direito à educação em situações de emergência.

Programação em destaque

A programação do primeiro dia será marcada por quatro painéis temáticos, que abordarão diferentes dimensões da interseção entre educação e mudanças meteorológicas. As mesas contarão com apresentações técnicas, estudos de caso e experiências práticas de diversos países e contextos.

O primeiro painel, intitulado “Repensando a resiliência: desafios para países em desenvolvimento diante das mudanças climáticas e riscos de desastres”, promoverá um debate sobre os principais obstáculos enfrentados por países em desenvolvimento para fortalecer a resiliência de seus sistemas educacionais diante das mudanças meteorológicase de desastres socioambientais.

Em seguida, o segundo painel, “Gestão de riscos e adaptação da infraestrutura escolar”, contará com a participação do arquiteto japonês Nobuhiro Imai, especialista no planejamento e concepção de escolas e no desenvolvimento de medidas de controle de enchentes. A discussão abordará a importância de transformar as escolas em ambientes de aprendizagem mais seguros e adaptados às mudanças meteorológicas, apresentando caminhos viáveis para alcançar essa transformação.

O terceiro painel, com o tema “Gestão da continuidade educacional e recuperação da aprendizagem”, apresentará estratégias para recomposição da aprendizagem, especialmente em contextos de crise. Um dos destaques será a participação de Ricardo Madeira, do Instituto Unibanco, que compartilhará estratégias de planejamento e implementação de medidas voltadas à recomposição da aprendizagem.

Encerrando a programação de painéis, o quarto painel, “Novos desafios para a educação: mudanças climáticas e pandemia: a importância da resiliência multidimensional”, trará reflexões sobre a necessidade de integrar diferentes dimensões da resiliência para enfrentar crises complexas e interligadas. Participarão representantes da Seduc, da Aliança Global para Redução de Riscos de Desastres e Resiliência no Setor Educacional e do Equador.

Além dos painéis, o seminário contará com uma workshop técnico sobre diagnóstico da infraestrutura escolar, reunindo especialistas internacionais e equipes da Seduc. O objetivo é compartilhar metodologias e ferramentas que contribuam para a avaliação, qualificação e fortalecimento da infraestrutura das escolas públicas.

Ao final da programação do dia 5, será realizada uma reunião de alto nível, com a presença de autoridades e representantes de secretarias estaduais de educação e instituições parceiras, voltada à construção da Declaração de Porto Alegre para Escolas Resilientes. O documento tem como proposta consolidar compromissos conjuntos em torno da prevenção, preparação, adaptação e resposta das educação frente a eventosmeteorológicas extremos.

Visitas técnicas encerram a programação

As atividades do seminário serão encerradas na manhã de quarta-feira (6/8), com visitas técnicas a escolas estaduais de Porto Alegre. A iniciativa tem como finalidade apresentar, na prática, projetos e ações voltados à prevenção de riscos, à recuperação de espaços educacionais e ao fortalecimento da consciência ambiental nas comunidades escolares.