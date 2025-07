PF assume CACs em julho e sobrecarga preocupa setor

Gurias do Yucumã Há 8 horas Gurias do Yucumã Flamengo decidem 3º lugar do Gauchão Sub-20 neste domingo Os ingressos custam R$ 10 e estarão disponíveis na hora. A direção convida a comunidade para apoiar as Gurias do Yucumã Flamengo em mais esse desafio decisivo.