Gabriel Souza discute medidas para minimizar efeitos das tarifas dos EUA nas operações da Taurus

O governador em exercício Gabriel Souza visitou, nesta quarta-feira (30/7), a sede da Taurus Armas, em São Leopoldo, onde se reuniu com o CEO Global da empresa, Salesio Nuhs. A pauta do encontro foi a taxação de 50% imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, publicada oficialmente pelo governo americano nesta tarde. A fim de diminuir os impactos, o governo irá avaliar a possibilidade de antecipar a liberação dos créditos acumulados de ICMS decorrentes da atividade exportadora da empresa, de forma a disponibilizar valores em auxílio à companhia.

Gabriel afirmou que, embora a negociação com o governo norte-americano seja em âmbito federal, o Executivo gaúcho trabalha para mitigar os efeitos das tarifas. Nesta semana, a Taurus anunciou a possibilidade de transferir as operações para os EUA, caso a sobretaxa se mantenha a longo prazo.

“O Rio Grande do Sul é um dos Estados mais afetados. Nosso setor de produtos de metal, no qual se enquadram as armas, exporta 85,9% da sua produção para os Estados Unidos. Por isso, já nos adiantamos e liberamos uma linha de crédito de R$ 100 milhões, via BRDE, para apoiar empresas exportadoras de todos os tamanhos que estão sendo impactadas por essa decisão”, destacou o governador em exercício.

Governador em exercício visitou instalações da empresa -Foto: Joel Vargas/Ascom GVG

De acordo com Nuhs, a Taurus exporta cerca de 60% da produção para os Estados Unidos, e é responsável por 3 mil empregos diretos e cerca de 12 mil indiretos no Rio Grande do Sul. “A empresa tem uma grande importância na economia do Vale do Sinos e do Estado como um todo, e minha visita é também para sinalizar o apoio do governo aos empresários gaúchos”, disse Gabriel.

O governo do Estado também mantém uma agenda de reuniões com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) e demais setores produtivos para avaliar as soluções e as alternativas para reduzir o impacto das tarifas na economia do RS.