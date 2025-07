Obras de recuperação emergencial em rodovias e pontes atingidas pelas chuvas de junho avançam no Estado

A recuperação de estradas e pontes atingidas pelas chuvas de junho está avançando rapidamente no Rio Grande do Sul. Diante dos danos causados, ogoverno do Estado destinou R$ 30 milhões, em junho , para desobstrução e restabelecimento do tráfegonas estradas estaduais. Com o aporte, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) – vem realizando serviços em cabeceiras de pontes e recuperação de rodovias, além de remoção de barreiras.

Nas superintendências regionais do Daer de Santa Maria e de Santa Cruz do Sul, onde muitas pontes e rodovias foram atingidas, a reconstrução emergencial foi concluída em trechos das ERS-149, ERS-348, ERS-400, ERS-403, ERS-509, ERS-511 e VRS-804 liberando o trânsito de veículos.

Na região Central, na ERS-149, foram realizados serviços como a recuperação de cabeceiras de pontes no trecho entre Restinga Sêca e a várzea dos RiosVacacaíMirim I,VacacaíMirim II eVacacaíMirim III, que já foram concluídas, com liberação total do trânsito, no dia 15 de julho. Na mesma rodovia,foram removidas barreiras e os trabalhos contemplaram, ainda,manutenção de pontos críticos.

As obras de recuperação também foram abordadas em vídeo nas redes sociais .