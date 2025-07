Gurias do Yucumã Flamengo decidem 3º lugar do Gauchão Sub-20 neste domingo

A equipe das Gurias do Yucumã Flamengo entra em campo neste domingo, 3 de agosto, para decidir o terceiro lugar do Campeonato Gaúcho Sub-20 de Futebol Feminino. O confronto será diante do Cruzeiro de Porto Alegre, às 15 horas, no CT São Pedro, em Tenente Portela.

As portelenses terminaram a primeira fase na terceira colocação e agora buscam fechar a competição com mais uma vitória. No confronto anterior entre as equipes, realizado em Porto Alegre, o Yucumã Flamengo venceu o Cruzeiro por 4 a 0, o que eleva a expectativa para um bom desempenho diante da torcida.

De acordo com o diretor Ildo Scapini e o técnico Anderson Morgado, a partida é considerada uma verdadeira final do interior, representando o encerramento de uma campanha vitoriosa da equipe na competição.

Os ingressos custam R$ 10 e estarão disponíveis na hora. A direção convida a comunidade para apoiar as Gurias do Yucumã Flamengo em mais esse desafio decisivo.