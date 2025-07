Amaggi investe em compliance na área de SST

A Amaggi, empresa do agronegócio com atuação em diversos setores como fazendas, energia, fábricas, portos e até biodiesel, fez um novo investimento na cultura organizacional. Com mais de 10 mil colaboradores distribuídos em aproximadamente 100 CNPJs por todo o Brasil, a companhia enfrenta o desafio constante de garantir o cumprimento das rigorosas exigências legais, especialmente no que tange à gestão de saúde e segurança ocupacional (SSO) e ao envio de informações ao eSocial.

Um desafio que a RSData vem ajudando a vencer, segundo conta Juliana Smaniotto, Supervisora Corporativa de Saúde e Segurança Ocupacional da companhia.

Segundo ela, desde que implementou o sistema RSData, a Amaggi encontrou uma solução robusta para atender às suas demandas de compliance com o eSocial.

“Buscamos um sistema capaz de parametrizar as exigências legais de forma clara e eficiente, sem deixar margem para erros humanos. A escolha pelo RSData se deu justamente por sua especialização em legislação trabalhista e segurança do trabalho, garantindo que os dados enviados ao eSocial fossem validados de acordo com os manuais oficiais, evitando problemas futuros”, afirma Juliana.

Benefícios da Integração com o eSocial



Um dos principais pontos que agradam a Amaggi no uso do RSData é a visão completa e detalhada que o sistema oferece sobre o cumprimento das obrigações do eSocial. Com mais de 100 profissionais de SSO atuando em diferentes regiões do país, o sistema permite que uma equipe corporativa tenha uma visão consolidada sobre o status de conformidade de cada unidade.

“É muito fácil e simples visualizar quais unidades estão em conformidade e quais precisam de atenção, o que nos permite agir de forma rápida e focada”, comenta Juliana.

Essa visão macro é especialmente importante para a Amaggi, que, devido à sua grande estrutura descentralizada, precisa garantir que cada CNPJ esteja em conformidade com as obrigações trabalhistas e de segurança do trabalho.

Ainda conforme Juliana, o RSData facilita essa gestão, permitindo uma análise precisa dos dados enviados ao governo e identificando, de forma proativa, eventuais falhas ou atrasos no envio das informações. Essa capacidade de monitoramento é um diferencial que garante à Amaggi a tranquilidade de estar sempre em conformidade com as normas vigentes.

“O uso do RSData pela Amaggi tem nos demonstrado como uma solução especializada em compliance pode transformar a gestão de SSO em grandes empresas, oferecendo visibilidade, controle e segurança em todas as etapas do processo”, destaca Juliana. “Com uma cultura organizacional focada em cuidar de pessoas, a Amaggi continua investindo em tecnologia e inovação para garantir que sua operação esteja sempre em conformidade, sem perder o foco no bem-estar e na segurança de seus colaboradores”, finaliza ela.

Nascida no Brasil, a Amaggi é hoje uma multinacional do agronegócio, com sede em Cuiabá-MT e atuação em 7 países, sendo uma das líderes em seu segmento na América Latina.

A empresa atua nas áreas de sementes, transporte fluvial, beneficiamento de soja, geração de energia e na área financeira.