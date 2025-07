Estado conclui pavimentação da ERS-591, em Ametista do Sul, com investimento de R$ 29,5 milhões

Nos últimos quinze dias, o governo do Estado entregou dois novos acessos asfálticos no Rio Grande do Sul. Nesta semana, foi concluída a pavimentação da ERS-591, em Ametista do Sul, na região Norte, aguardada há décadas pela população da cidade. No dia 18 de julho, foram finalizadas as obras do acesso municipal a Alegria, na ERS-520 , na região Noroeste.

Com um investimento de R$ 29,5 milhões, a obra na ERS-591, executada pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt) –, teve as últimas etapas de drenagem e sinalização finalizadas. Agora, os 8,86 quilômetros de ligação entre Ametista do Sul e o distrito de Castelinho, em Frederico Westphalen, contam com capa asfáltica completa, drenagem eficiente e sinalização horizontal e vertical instaladas.