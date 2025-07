Life Genomics firma parceria com app de suporte oncológico

A Life Genomics, empresa especializada em testes genéticos aplicados à oncologia de precisão, anuncia a recente parceria firmada com o OncoApp, aplicativo voltado ao suporte integral a pacientes com câncer e seus familiares.

A colaboração entre as duas plataformas tem como objetivo promover avanços no cuidado centrado no paciente, reunindo tecnologia, dados clínicos e acolhimento emocional em uma jornada mais conectada.



De acordo com Fábio Delaix, Head Comercial da Life Genomics, a iniciativa surge de uma necessidade compartilhada por ambas as empresas. “Percebemos que a jornada do câncer exige muito mais do que tratamento médico, ela requer apoio contínuo, empoderamento e decisões baseadas em dados clínicos e genéticos de confiança”, explica.



“Enquanto o OncoApp busca oferecer suporte emocional, informativo e prático, a Life Genomics complementa com acesso à genética de precisão, permitindo que os pacientes tenham tratamentos mais personalizados. Essa sinergia tem como objetivo facilitar uma abordagem integrada, em que o paciente não é apenas tratado, mas compreendido em sua totalidade”, acrescenta.



Com a parceria, os usuários agora passam a contar com novos conteúdos sobre genética aplicada ao câncer, materiais educativos sobre medicina personalizada e acesso facilitado aos exames da Life Genomics.



“Os usuários terão facilidade de acesso aos testes, conteúdos especializados e descontos em exames genéticos”, afirma. A expectativa, segundo Delaix, é ampliar o alcance da medicina de precisão, com uma abordagem integrada ao suporte digital já oferecido pelo OncoApp.

“Além disso, essa colaboração visa aproximar os profissionais da área por meio da divulgação de informação genética qualificada e da expansão de funcionalidades no aplicativo”, completa.



O executivo reforça ainda que, ao integrar testes genéticos diretamente a uma plataforma de apoio ao paciente, a iniciativa pode contribuir para democratizar o acesso à oncologia de precisão no Brasil.



“Essa união pode quebrar barreiras, promover conhecimento, empoderar o paciente e melhorar as decisões clínicas. É um passo decisivo rumo a um sistema de saúde mais integrado, equitativo e eficaz”, pontua.



Entre os próximos passos, as plataformas planejam desenvolver ferramentas voltadas à navegação genética, ampliar os testes disponíveis e fortalecer o suporte ao tratamento com base nas especificidades de cada paciente.



Segundo Delaix, a parceria mostra que a inovação em saúde pode ir além da tecnologia. “Ela está no propósito. Levar conforto emocional, informação de qualidade e acesso à genética de ponta a quem enfrenta o câncer é um gesto de empatia, ciência e compromisso social.”



A iniciativa também reflete uma tendência de convergência entre plataformas digitais e soluções médicas de alta precisão. “A jornada do paciente oncológico, que muitas vezes é solitária e difícil, agora pode ser trilhada com mais esperança, mais informação e mais precisão”, conclui.

As novas funcionalidades, proporcionadas pela parceria entre as marcas, se unem aos acessos já promovidos pelo OncoApp, que incluem:



Guia do Paciente: explicações sobre diagnósticos, como lidar com sintomas, genética do câncer, dicas de alimentação e informações sobre diferentes tipos de câncer;

Prevenção e Rastreamento: orientações sobre como prevenir e detectar cedo dez tipos de câncer;

Diário Pessoal: ambiente reservado para o usuário escrever sentimentos, pensamentos, registrar fotos ou vídeos, com a liberdade de compartilhar ou manter tudo de forma privada;

Rede Social Oncológica: comunidade de apoio entre pacientes e familiares;

Direitos do Paciente: informações sobre direitos trabalhistas, benefícios fiscais, transporte, saúde e garantias para idosos e pessoas com deficiência;

Rede de Produtos e Serviços: espaço que conecta pacientes e familiares a fornecedores de produtos que podem trazer mais conforto e qualidade de vida durante o tratamento, como próteses, perucas, medicamentos, curativos e outros itens essenciais.

Para saber mais, basta acessar: https://lifegenomics.com.br/