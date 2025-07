Leite e governadores pedem à Camex postergação de análise sobre corte em tarifas de importação de veículos eletrificados

O governador Eduardo Leite assinou nesta terça-feira (29/7) carta conjunta com os governadores de Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo para pedir a postergação da análise da redução das tarifas de importação de veículos eletrificados semidesmontados (SKD) e completamente desmontados (CKD). O documento foi encaminhado ao vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também preside a Câmara de Comércio Exterior (Camex).

Na carta, os governadores alertam para os riscos que uma redução abrupta das tarifas pode trazer à indústria automotiva brasileira, concentrada principalmente nos seis Estados signatários. Os líderes de Executivos estaduais defendem que a medida, em análise na Camex, seja debatida com maior profundidade antes de qualquer decisão.

“Mais do que nunca, o momento exige a preservação da indústria nacional”, afirmou Leite. “Uma redução precipitada dessas tarifas favoreceria a substituição da produção local por montagens de kits importados, com risco de perda de empregos e desestímulo a investimentos no país. Ainda mais às vésperas de sofrermos o tarifaço de 50% na importação de produtos brasileiros, anunciada pelo presidente dos Estados Unidos”, completou o governador.

Setor estratégico para a economia

O documento reforça que a cadeia automotiva instalada no Brasil é estratégica para a economia, gerando empregos qualificados, investimentos expressivos e inovação tecnológica. Por isso, os governadores pedem que a Camex abra um canal de diálogo com os Estados antes de qualquer deliberação.

A carta ainda destaca a necessidade de equilíbrio para promover tanto a transição para veículos de baixo carbono quanto a preservação da indústria nacional. Os governadores ressaltaram que defendem o futuro dos veículos sustentáveis, mas que é fundamental que esse processo ocorra de forma responsável, preservando a indústria e milhares de postos de trabalho do setor. Os chefes de Executivos estaduais reiteram que estão abertos a colaborar com soluções que unam desenvolvimento econômico e sustentabilidade.