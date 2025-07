Identidade Fácil é finalista em dois prêmios nacionais de gestão pública digital

A nova forma de solicitar a Carteira de Identidade Nacional (CIN) no Estado, mais ágil e simplificada, por meio do sistema Identidade Fácil, ganhou reconhecimento nacional. A iniciativafoi anunciada como finalista em dois importantes prêmios voltados à inovação na gestão pública digital: o Prêmio CONIP de Excelência em Inovação na Gestão Pública, que ocorre entre 27 e 29 de agosto, em Brasília, e o Prêmio ABEP-TIC de Excelência em Governo Digital –Gov.Digital2025, que será realizado no dia 7 de agosto, também na capital federal.

Pioneiro no Brasil, o sistema Identidade Fácil foi desenvolvido por meio de uma parceria entre o Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado (Procergs).

A ferramenta permite que cidadãos com RG emitido no Rio Grande do Sul solicitem a nova CIN de forma remota, com envio digital de documentos, e com necessidade de comparecimento presencial apenas para cadastrar dados biométricos. O serviço está disponível pelo site do Identidade Fácil .

Com o reconhecimento em duas premiações de destaque, a iniciativa do IGP se destaca como exemplo de transformação digital aplicada à prestação de serviços públicos, com foco na facilidade de acesso, inovação tecnológica e cidadania. Portal do Identidade Fácil





Estado lança “Identidade Fácil”, sistema pioneiro no país para agilizar emissão da nova carteira de identidade Texto: Ascom IGP

Edição: Secom