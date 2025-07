VIVA apresenta novidades LEGO® Education na Bett Brasil 2025

A VIVA Inteligência Educacional, departamento da Santana Import voltado ao segmento educacional, participou da Bett Brasil 2025 por meio do programa Bett Conecta. Durante os quatro dias de evento, a VIVA promoveu oficinas práticas com soluções LEGO® Education e apresentou atualizações do LEGO Learning System em atividades pedagógicas com foco em metodologias ativas.

As ações da VIVA foram realizadas com educadores, gestores escolares e representantes de redes públicas e privadas de ensino. As oficinas abordaram desde robótica desplugada, sem uso de telas para atividades de pensamento computacional, até conceitos aplicados de engenharia, física e resolução de problemas, demonstrando como os conjuntos tecnológicos podem ser utilizados em diferentes faixas etárias.

Entre os recursos apresentados, esteve o kit LEGO® Education SCIENCE voltado ao desenvolvimento de competências STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) ao longo do ensino fundamental. Durante as atividades, os participantes puderam acompanhar como o sistema integra propostas como criatividade e exploração científica, trabalho colaborativo e modelagem em sala de aula. Além disso, a VIVA oferece a certificação internacional com foco em atividades introdutórias e planos de aulas compatíveis com a BNCC.

De acordo com Daniel Tiepo, Gerente Educacional da VIVA, a participação na Bett Brasil reforçou o diálogo entre inovação tecnológica e práticas escolares. “A proposta foi mostrar como as tecnologias educacionais podem ser aplicadas de forma acessível e eficiente em sala de aula, promovendo o engajamento dos alunos e o uso significativo dos recursos pelos professores”, afirma.

A VIVA também apresentou sua linha própria de soluções maker da marca ROXO, incluindo modelos de acionamento hidráulico utilizados no ensino de física e engenharia. As demonstrações foram direcionadas a instituições interessadas em soluções acessíveis para aplicação de metodologias ativas.

Segundo Tiepo, “a escuta dos educadores durante a feira reforça a importância de soluções intuitivas, que respeitem o tempo da escola e ofereçam impacto pedagógico mensurável”. Ao longo do evento, a VIVA também teve a oportunidade de dialogar com representantes de grandes redes de ensino sobre desafios pedagógicos e possibilidades de aplicação tecnológica no cotidiano escolar.

A Bett Brasil 2025 reuniu mais de 35 mil visitantes entre os dias 28 de abril e 1º de maio, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento é considerado um dos principais pontos de encontro entre educação e inovação da América Latina, reunindo educadores, gestores e fornecedores de soluções educacionais.