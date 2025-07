Inscrições para Prova Nacional Docente (PND) terminam nesta quarta

As inscrições para a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND) terminam nesta quarta-feira (30) e devem ser realizadas unicamente pelo Sistema PND . A ampliação do prazo foi anunciada na sexta-feira (25) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que fará a aplicação do exame.

Os pedidos de atendimento especializado, que incluem, por exemplo, pessoas com deficiência, idosos, gestantes e lactantes, assim como a solicitação de tratamento por pessoas trans pelo nome social, também devem respeitar a data limite de 30 de julho.

A prova unificada, mesmo não sendo um concurso público, representa uma oportunidade para os interessados em ingressar no magistério público, uma vez que estados e municípios podem adotar a nota do candidato com parte do processo seletivo de professores de suas redes de ensino. Por esse motivo, a PND vem sendo chamada de " CNU dos Professores ", em alusão ao processo seletivo do Concurso Nacional Público Unificado.



>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Quem pode se inscrever

Os estudantes que se formam em cursos de Licenciaturas, em 2025, e que estão inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas podem fazer a PND. Basta acessar o Sistema PND, preencher os dados e confirmar a participação na prova. Estes alunos têm direito à isenção de pagamento da taxa de inscrição automaticamente.

Além dos estudantes concluintes inscritos no Enade 2025, podem realizar a PND todos os professores com formação em cursos de licenciatura que tenham interesse em participar de concursos ou processos seletivos promovidos pelas redes de ensino que adotem o resultado da avaliação como etapa de admissão, em 2026.

Pagamento da taxa

Os participantes inscritos na PND não isentos ou que tiveram o pedido de isenção reprovado, terão até esta sexta-feira (1º) para pagar a taxa de inscrição de R$ 85. A Guia de Recolhimento da União (GRU Cobrança) para pagamento da taxa de inscrição é gerada no momento da inscrição. Quem precisa reimprimir a GRU deve acessar o Sistema PND , com login do portal Gov.br. A taxa pode ser paga em qualquer agência bancária, casa lotérica ou aplicativos de bancos.

O que é a PND?

A prova foi criada neste ano com o objetivo de melhorar a qualidade da formação e estimular a realização de concursos públicos pelas redes de ensino estaduais, do Distrito Federal e dos municípios e, desta forma, estimular o ingresso de profissionais qualificados no magistério público. O exame é parte do programa Mais Professores para o Brasil, criado em 2024 para fortalecer a formação docente, incentivar o ingresso de professores no ensino público e valorizar os profissionais do magistério. A iniciativa pretende atender 2,3 milhões de docentes em todo o país.

A edição de 2025 do exame teve a pré-adesão de 22 estados e 1.508 municípios de todas as regiões do país, dos quais 18 são capitais. A PND não substitui o processo seletivo das redes de educação, que poderão optar por usar a nota obtida pelo participante em seus concursos públicos ou processos simplificados de contratação local de professores.

Os gestores podem adotar o exame como etapa única ou avaliação complementar e, podem, por exemplo, estabelecer provas práticas e avaliação de títulos dos professores candidatos.

Prova

A data de aplicação será no dia 26 de outubro, conforme o edital .

Oficialmente, a PND terá como base a avaliação teórica do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) das Licenciaturas. O exame será aplicado a cursos de licenciaturas de 17 áreas de conhecimento.

1. artes visuais

2. ciências biológicas

3. ciências sociais

4. computação

5. educação física

6. filosofia

7. física

8. geografia

9. história

10. letras - inglês

11. letras - português

12. letras - português e espanhol

13. letras - português e inglês

14. matemática

15. música

16. pedagogia

17. química