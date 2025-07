Fidelização omnichannel exige integração e flexibilidade

A crescente demanda por experiências integradas no varejo tem impulsionado a adoção de programas de fidelidade omnichannel por parte de empresas de diversos setores. A expectativa do consumidor por benefícios válidos em múltiplos canais — físicos e digitais — tem colocado em evidência soluções que oferecem conectividade entre plataformas e facilidade de gestão.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Fidelização (ABEMF), 72% dos usuários mostram-se satisfeitos com os programas de fidelidade utilizados nos últimos 12 meses, e 62% realizaram resgates nesses programas nos últimos seis meses.

Esses resultados sugerem que, ao integrar canais e permitir o resgate de benefícios em múltiplos pontos de contato — como loja física, aplicativo, site ou WhatsApp — as empresas podem aumentar a relevância e o engajamento dos consumidores. A centralização dos dados, e a unificação do histórico de clientes em tempo real potencializam a personalização da comunicação e fortalecem a fidelização.



“Hoje, a fidelização está presente em todos os momentos de consumo, com mais setores, formas de acúmulo e resgate”, resume Paulo Curro, diretor-executivo da ABEMF.

A empresa LiHai, especializada em soluções de fidelização, entra nesse cenário ao oferecer uma plataforma que alia integração omnichannel à autonomia operacional. Uma das funcionalidades da solução é a possibilidade de configuração de campanhas promocionais diretamente pela equipe gestora, sem a necessidade de suporte técnico adicional. Essa característica permite que os administradores ajustem ações promocionais conforme as necessidades do negócio, de forma rápida e com maior controle interno.

A utilização de dados em tempo real para embasar decisões comerciais permite que ações promocionais sejam ajustadas de acordo com o comportamento recente do consumidor. Estruturas como a oferecida pela LiHai viabilizam o monitoramento contínuo da jornada de compra em diferentes canais.

Empresas que utilizam esse tipo de solução relatam maior agilidade na execução de campanhas, além de maior adesão por parte dos clientes. Com a ampliação do uso de canais como WhatsApp, aplicativos próprios e marketplaces no varejo, soluções com alto grau de integração e flexibilidade operacional tendem a ganhar espaço no setor.

A adoção de modelos de fidelização omnichannel tem sido influenciada por mudanças no comportamento de compra e pela demanda por dados que auxiliem na segmentação e comunicação com os consumidores. A atuação de empresas especializadas nesse segmento, como a LiHai, visa acompanhar esse movimento do mercado em busca de maior eficiência na gestão de relacionamento com o cliente.