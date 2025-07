Rio Grande do Sul registra a menor taxa de roubo de celulares do Brasil

O Rio Grande do Sul apresentou a menor taxa de roubo de celulares do Brasil em 2024. Segundo dados do Anuário Brasileiro da Segurança Pública de 2025 , o Estado registrou a taxa de 27,9 casos a cada 100 mil habitantes no ano passado. Na comparação com 2023, quando ocorreram 31,5 ocorrências, o RS diminuiu os casos em 11,5%. Para o governo do Estado, estes números expressivos são consequências dos investimentos realizados na área da segurança pública.

Em relação às ocorrências de furto de celulares, os números também são expressivos. Sexto Estado em população no Brasil, com 10,8 milhões de habitantes, o Rio Grande do Sul tem a segunda menor taxade furto de celulares do país, com 106,2 incidentes a cada 100 mil habitantes em 2024, atrás apenas da Paraíba, com 76,6. Em relação a 2023, quando houve uma taxa de 123,9, o índice caiu 14,2%, sendo a sexta maior redução do Brasil.

O Anuário da Segurança Pública também traçou um paralelo entre o número roubos e furtos do aparelho. Neste quesito, o Rio Grande do Sul também ocupa a vice-liderança no indicador das menores taxas, com 134,1 a cada 100 mil habitantes. A liderança é da Paraíba, com 126,8. O Estado também teve um decréscimo de 13,7% ante 2023, quando apresentou uma taxa de 155,4.

O documento também pontua que o Rio Grande do Sul registrou a segunda maior baixa na quantidade de celulares furtados (-19,8%), e a terceira maior queda de aparelhos roubados (-35,2%). Foram 9.687 roubos em 2024 contra 14.931 em 2023 e 12.939 furtos no ano passado ante 16.131 em 2023.

Investimento contínuo em segurança

O Rio Grande do Sul está diferente. Na sexta-feira (25/7), por exemplo, a Brigada Militar ganhou o reforço de 539 soldados e 70 novas viaturas. Na oportunidade, o governador Eduardo Leite ressaltou que, ao longo de seus dois mandatos, o Rio Grande do Sul deixou de perder efetivo e passou a incorporá-lo com regularidade.

“Nunca se colocou tanto esforço para incorporar novos efetivos. Estamos formando 539 hoje e, entre outubro e novembro, mais de 350 novos soldados se juntarão às fileiras da Brigada Militar. E temos concursos em andamento que continuarão essa reposição em 2025”, disse Leite na formatura, na sexta-feira (25/7).

Anteriormente, em 23 de maio, o governador entregou mais 280 viaturas e diversos equipamentos para as forças de segurança do Estado, marcando um dos maiores investimentos recentes em segurança pública: R$ 140 milhões em bens e tecnologias que permitem aos agentes de segurança uma atuação ainda mais eficaz no combate à criminalidade. Entre os itens, estão veículos, helicóptero, botes, armamentos, sistemas antidrone e escudos balísticos. Também foi assinado o termo de cooperação para a construção da Cidade da Polícia em Passo Fundo, que irá abrigar as novas sedes das Delegacias da Polícia Civil na região.