Agendamento digital pode impactar serviços

Em um mundo onde o tempo se tornou um dos bens mais escassos, a forma como consumidores escolhem e interagem com prestadores de serviços está mudando rapidamente. Do consultório ao salão de beleza, passando por clínicas de estética, academias e estúdios de bem-estar, o agendamento online deixou de ser um diferencial para se tornar uma exigência do novo consumidor digital.

Segundo uma pesquisa da Salesforce, 94% dos clientes afirmam que estão mais propensos a escolher empresas que oferecem experiências convenientes, como agendamento on-line, em vez de depender exclusivamente de atendimentos telefônicos ou presenciais.

“O comportamento do consumidor mudou radicalmente. Hoje, ele quer autonomia e agilidade. Um sistema de agendamento on-line oferece exatamente isso: liberdade para marcar, cancelar ou reagendar a qualquer hora, sem depender de terceiros”, afirma Julia Broetto, médica e diretora do Hexapp, software brasileiro voltado à gestão e agendamento para clínicas e serviços de bem-estar.

Impactos concretos: menos faltas, mais eficiência

Não se trata apenas de conveniência. A implementação de agendas digitais traz resultados mensuráveis. Um estudo publicado no Journal of Medical Internet Research identificou que a adoção de lembretes automatizados por SMS e e-mail pode reduzir em até 38% as faltas em consultas médicas. No setor de estética e bem-estar, plataformas como Simples Agenda e Versatilis reportam quedas de até 50% nas ausências após a adoção de sistemas automatizados.

“Esses números mostram o que estamos vendo na prática com nossos clientes. Clínicas e salões que antes lidavam com agendas confusas e muita ausência agora operam com maior previsibilidade, fluxo constante e tempo otimizado”, diz Mario Souza, fundador do Hexapp. Segundo ele, a plataforma já atende profissionais de mais de 50 cidades brasileiras.

A virada digital dos profissionais de serviços

Em um país onde mais de 92% da população com acesso à internet usa o celular como principal dispositivo de navegação, segundo a TIC Domicílios 2023, oferecer agendamento 100% digital é atender à realidade do cliente. Para os profissionais, é também uma forma de aumentar a produtividade e a percepção de valor do serviço.

“Na área médica, estética ou fitness, cada minuto da agenda conta. Reduzir o tempo ocioso e evitar cancelamentos de última hora são ganhos diretos no faturamento. Mas há um ganho ainda maior: a fidelização”, completa Julia Broetto.

Um caminho sem volta

O fenômeno é global. Em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, cerca de 70% das clínicas privadas já utilizam algum sistema de agendamento on-line, segundo levantamento da McKinsey. No Brasil, o movimento se acelera com soluções locais adaptadas à realidade nacional.

Além da agenda inteligente, plataformas como o Hexapp oferecem integração com WhatsApp, relatórios de desempenho, prontuário eletrônico e lembretes automatizados, tudo em um único sistema. Essa centralização de processos contribui para uma operação mais enxuta e escalável — mesmo em pequenos negócios.

“A profissionalização começa com uma boa gestão de tempo. E o tempo começa na agenda”, resume Mario Souza.