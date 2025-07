Fundopem aprova R$ 107,9 milhões em investimentos para 15 projetos em julho

O Fundo Operação Empresa do Estado do Rio Grande do Sul (Fundopem), programa coordenado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprovou R$ 107,9 milhões para 15 empresas no mês de julho. Do total de projetos contemplados, dez são da modalidade tradicional, com R$ 72 milhões em investimento e com previsão de geração de 82 empregos diretos. O formato Recupera , adaptação para auxiliar as empresas impactadas pelos eventos meteorológicos de 2024, aprovou cinco projetos, com R$ 35,9 milhões em investimento.

A lista de aprovados é dos municípios de Arroio do Meio (1), Bento Gonçalves (1), Encantado (1), Erechim (1), Lajeado (3), Montauri (1), Porto Alegre (2), São Marcos (1), Taquari (2), Três Coroas (1) e Westfália (1), sendo seis empresas de pequeno porte e nove de médio. A maioria dos empreendimentos buscou o incentivo com o objetivo de expansão industrial.

Na modalidade tradicional, a empresa de médio porte Lamiecco Plásticos Ltda., especializada na fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico, foi a que recebeu maior aporte. Localizada em Montauri, o valor do incentivo foi de R$18,8 milhões. Já o menor foi para a empresa de médio porte lajeadense Zebu Sistemas Eletrônicos Ltda., fabricante de equipamentos elétricos, que recebeu incentivo de R$993,4 mil.

No Fundopem Recupera, o maior incentivo foi para a empresa de médio porte Datamars Brasil Tecnologia Agropecuaria Ltda., com R$18,1 milhões. Localizada em Porto Alegre, é especializada em máquinas e equipamentos de uso geral. O menor ficou com a companhia de pequeno porte Tao Indústria de Produtos Alimentícios Ltda., também com sede na capital, com uma valor de R$ 707,6 mil.

O titular da Sedec, Ernani Polo, considera que o programa, tanto na versão tradicional quanto na Recupera, é uma importante medida de democratização dos incentivos industriais. “Essa política pública tem sido essencial para impulsionar o crescimento sustentável e a geração de emprego e renda no Estado. O Fundopem representa mais do que um incentivo fiscal: ele é uma ferramenta estratégica de modernização do setor produtivo, da valorização do empreendedorismo e do fortalecimento do ambiente de negócios gaúcho”, disse.

Sobre o programa

O Fundopem é um incentivo à indústria que não libera recursos financeiros para as empresas, mas realiza apoio por meio do financiamento parcial do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incremental devido gerado a partir da sua operação.