Jovem de 20 anos é indiciado por homicídio em boate de Santo Augusto.

A Polícia Civil concluiu o inquérito policial e indiciou um jovem de 20 anos pelo homicídio de André Stigelmaier, de 39 anos, ocorrido na madrugada de 14 de julho em uma boate localizada às margens da ERS-155, em Santo Augusto. Morador da localidade de Linha Andrighetto, André foi morto com três disparos de arma de fogo no tórax e faleceu ainda no local do crime.

De acordo com o delegado Bruno Chaves, responsável pela investigação, o indiciado foi autuado por homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Após o crime, ele se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia, entregando a arma utilizada — uma pistola calibre 9mm — e alegando ter agido em legítima defesa. No entanto, essa versão não foi acolhida pelo delegado.

Durante o interrogatório, o jovem afirmou que portava a arma porque estaria sendo ameaçado pela vítima. Ele não possui antecedentes criminais e segue preso preventivamente. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário na última semana.

