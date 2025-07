Governo investiu R$ 33,7 milhões em obras escolares iniciadas em junho

Geral Há 12 horas INSS afasta 4 servidores por suposta ligação com descontos ilegais Previsão é de que os suspeitos fiquem 60 dias fora do serviço

Clima Há 13 horas Ciclone trará temperaturas baixas ao Rio Grande do Sul e não se descarta neve As madrugadas mais frias no RS devem ser as desta terça-feira, da quarta e quinta-feira. Grande parte das cidades do Sul do Brasil terá marcas abaixo dos 10ºC durante a noite e muitas cairão abaixo dos 5ºC.