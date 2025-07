Next integra branding e performance para gerar resultados

O relatório The Multiplier Effect, produzido pela World Advertising Research Centre (WARC), Analytic Partners, System1, Prophet e Bera.ai. demonstrou que empresas que adotam uma combinação equilibrada de branding e marketing de performance podem aumentar seu Retorno Sobre Investimento (ROI) em 90%, em média, enquanto aquelas que se concentram apenas em performance perdem entre 20% e 50% nos retornos. Nesse cenário cada vez mais dinâmico, a Agência Next tem mirado em soluções estratégicas que integram design, branding e marketing de performance.

Fundada por Ronny Santos, especialista nas três frentes e que soma mais de 12 anos de experiência no mercado criativo, a agência tem como missão promover projetos de alto impacto visual e entregar resultados consistentes.

A empresa atua com marcas de todos os portes, de empreendedores digitais a grandes empresas, oferecendo soluções em identidade visual, tráfego pago, copywriting, design estratégico e presença on-line de alto impacto.

“Na Next, unimos visão estratégica com técnica visual e foco em resultados reais. Nossa ideia principal está em tratar cada marca como um organismo vivo, que precisa de coerência, propósito e impacto. Mais do que entregar algo bonito, nosso trabalho é fazer com que o design comunique com clareza, fortaleça o posicionamento e gere conversão”, afirma Santos.

A agência foca em desenvolver projetos com base em dados, comportamento do público e objetivos de negócio bem definidos, mantendo o olhar atento às tendências. Ronny destaca que, nos próximos anos, o cenário de marketing e design deve evoluir para uma comunicação ainda mais personalizada e com propósito.

“O futuro do design e da performance está na personalização com propósito. A tecnologia vai acelerar processos, mas a essência continuará sendo humana. Estratégia e criatividade vão seguir como os maiores diferenciais competitivos”, assegura o especialista.

Para empresas que desejam fortalecer sua marca e alcançar resultados consistentes no digital, Ronny deixa um conselho direto: “O primeiro passo é parar de olhar apenas para o curto prazo. Meu conselho é: invista em branding. Consistência é o que constrói autoridade. E autoridade é o que gera vendas no longo prazo, de forma sólida, escalável e menos dependente de promoções ou impulsos momentâneos”.

Projetos de longa data

Destacado com satisfação pela agência, o projeto @viciodeumaestudante foi desenvolvido para a área de estudos jurídicos e concursos no Brasil. A Next esteve presente desde os primeiros passos, contribuindo diretamente para a construção da identidade visual, campanhas e até capas de livros da Editora Juspodivm.

“Estamos juntos desde o início, quando o projeto era tocado apenas pela fundadora e seu marido. O maior desafio foi acompanhar o crescimento da marca mantendo sua consistência. O maior aprendizado foi entender que branding bem-feito é vivo, e precisa crescer junto com o negócio”, destaca o fundador. “Hoje, ver a marca entre as 25 maiores da Hotmart só reforça o quanto o design estratégico foi um diferencial real nessa trajetória”, completa.

A Agência Next também já atuou em campanhas para artistas como Fernanda Brum e Marine Friesen, além de branding para a marca Deefy, criada por Ronny para sua esposa, focada em defesa pessoal feminina, que viralizou organicamente e atingiu mais de 50 mil seguidores no TikTok em um curto espaço de tempo. Nela, eles buscam trabalhar com forte apelo visual, social e de identidade.

A agência tem o objetivo de se consolidar como uma parceira estratégica para marcas que desejam crescer com consistência, diferencial visual e posicionamento forte no digital, mantendo o foco em entregar design com propósito, campanhas que convertem e branding com autoridade.

Ronny Santos reafirma seu compromisso com a construção de marcas autênticas e bem posicionadas. “A Agência Next nasceu com o propósito de transformar criatividade em resultado. Não acreditamos em fórmulas prontas. Empresas com uma presença visual forte e bem posicionada têm mais chances de crescer, vender e se tornar referência em seus mercados”, finaliza o fundador.