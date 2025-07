SISQUAL® WFM participa do 3º Simpósio de Tecnologia e ESG

Nos dias 20 e 21 de agosto, o Hospital Amaral Carvalho, em Jaú (SP), será palco do 3º Simpósio de Tecnologia e ESG (Ambiental, Social e Governança). O evento, que reúne especialistas, gestores e profissionais da área da saúde, promoverá um debate aprofundado sobre os rumos da inovação, sustentabilidade e digitalização no setor hospitalar.

Entre os participantes está a SISQUAL® WFM, empresa que oferece soluções voltadas para a gestão da força de trabalho. Com atuação em mais de 750 unidades hospitalares brasileiras, a companhia busca ampliar sua relevância no mercado ao apresentar tecnologias que têm como foco promover maior eficiência operacional, responsabilidade ambiental e cuidado centrado nas pessoas.

Durante o simpósio, a marca apresentará ferramentas voltadas à otimização de escalas de trabalho, automatização de processos administrativos e melhoria no atendimento ao paciente.

“Estas soluções têm como premissa estarem alinhadas às tendências atuais de digitalização, flexibilidade na gestão e valorização do fator humano dentro das instituições de saúde”, explica José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM.

O executivo destaca ainda que a tecnologia desenvolvida pela empresa tem como objetivo contribuir diretamente para superar os principais obstáculos enfrentados pelos hospitais, como escassez de mão de obra qualificada, rotatividade de profissionais e sobrecarga das equipes.

“Nossa ferramenta pode reduzir custos operacionais, evitar horas extras desnecessárias e garantir um atendimento de maior qualidade”, afirma.

Segundo Fernandes, a participação da empresa no evento fortalece seu posicionamento estratégico e amplia oportunidades de colaboração. “O simpósio será um espaço para a troca de conhecimentos e para o início de colaborações que podem expandir nossa atuação junto às instituições de saúde”, pontua.

Além de apresentar suas soluções, a companhia também pretende contribuir com reflexões sobre o futuro da tecnologia na saúde. Para o vice-presidente, os próximos anos devem ser marcados por avanços significativos em inteligência artificial (IA), automação de tarefas e integração de dados, sempre com foco na humanização dos processos e no fortalecimento da experiência dos profissionais.

“Daqui para frente a tecnologia será ainda mais determinante na transformação da saúde. Nosso objetivo é liderar essa mudança no campo da gestão de pessoas, com o objetivo de garantir que a tecnologia sirva sempre para melhorar a experiência dos profissionais e dos pacientes”, afirma o executivo.

Para Fernandes, participar do simpósio representa mais do que compartilhar soluções, é também uma oportunidade de gerar conexões e fomentar o progresso do setor com base em inovação e cooperação.

“Estes encontros nos permitem partilhar conhecimento, acompanhar de perto as tendências e, acima de tudo, fortalecer parcerias”, conclui.

Para saber mais, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com