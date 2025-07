Phishing Security Test atua contra ataques cibernéticos

Segundo um relatório da Gen, compartilhado pelo portal TI Inside, apenas entre janeiro e março de 2025 os casos de phishing reportados no Brasil marcaram um crescimento de 466% em relação ao trimestre anterior. O dado evidencia o avanço das ameaças cibernéticas e acende um alerta para as empresas que ainda subestimam o impacto desses ataques.

O phishing, método de fraude que induz as vítimas a fornecerem informações confidenciais por meio de links falsos, e-mails enganosos e abordagens manipuladoras, já afetou milhões de brasileiros. Um levantamento da Redbelt Security mostra que, em 2023, pelo menos 3,5 milhões de pessoas caíram em golpes do tipo, revelando credenciais bancárias, dados corporativos ou até senhas pessoais.

Para combater esse cenário, a Brasiline Tecnologia desenvolveu a solução Phishing Security Test (PST), com foco na prevenção prática e na conscientização dos colaboradores. De acordo com o especialista Clerio Almeida, CEO da empresa, o maior motivador para a criação da plataforma foi justamente o padrão recorrente em ataques bem-sucedidos.

“Percebemos que a maioria dos incidentes de segurança começava com phishing e que, mesmo com boas ferramentas, o fator humano ainda era o elo mais fraco. O desenvolvimento da ferramenta visa exatamente transformar esse ponto vulnerável em um aliado da segurança digital”, ressalta.

A solução simula campanhas de phishing personalizadas, observando como os colaboradores reagem aos ataques. Com base nesses testes, a empresa realiza treinamentos específicos e repete os testes para medir a evolução dos usuários.

“Na prática, criamos campanhas simuladas para cada cliente e avaliamos como os colaboradores reagem, treinamos esses profissionais e, depois, testamos novamente para reduzir riscos reais”, explica o executivo.

Atualmente, os golpes mais comuns envolvem e-mails com solicitações de atualização de senha, envio de notas fiscais falsas e links para roubo de credenciais. Segundo Almeida, com a sofisticação das técnicas de ataque cibernético, as fraudes têm se tornado cada vez mais difíceis de identificar.

“Ataques direcionados com engenharia social avançada também têm crescido bastante. Por isso, é fundamental treinar as pessoas dentro de um ambiente seguro e realista”, pontua.

Além de sua abordagem prática, o PST tem como característica a personalização. “Cada campanha é construída de acordo com o segmento, rotina de trabalho e nível de maturidade em segurança digital do cliente, para que o teste seja realista”, destaca o especialista.

Diante do aumento de casos e da complexidade dos ataques, Almeida reforça que investir na prevenção deve ser uma prioridade estratégica. “Basta um único clique para comprometer toda a operação. A prevenção pode ser mais rápida, barata e menos danosa do que lidar com um ataque em curso ou com seus impactos financeiros e de imagem”, exemplifica.

Acompanhando as novas táticas utilizadas pelos cibercriminosos, Almeida reforça que a empresa tem trabalhado de forma constante na atualização da ferramenta com objetivo de garantir que os testes oferecidos pela solução reflitam a realidade dos ataques mais recentes.

“Simular ataques e preparar equipes é tão fundamental quanto adotar soluções como antivírus ou firewall. Acreditamos que promover uma cultura de atenção digital é a chave para proteger o presente e construir um futuro empresarial mais resiliente”, conclui o executivo.

Para saber mais, basta acessar: brasiline.com.br