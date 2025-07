CNU 2025 registra mais de 760 mil inscrições em 4.951 municípios

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2) registrou 761.528 inscrições confirmadas. A primeira edição do concurso unificado, realizada em agosto de 2024, registrou um total de 2.114.145 candidatos inscritos confirmados.

O CPNU 2 oferece 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal. As vagas são para cargos distintos da primeira edição do CNU.

Abrangência nacional

As provas serão aplicadas em 228 cidades de todas as unidades da federação. As regiões Sudeste (247.838) e Nordeste (229.436) tiveram o maior número de inscritos, seguidas por Centro-Oeste (150.870), Norte (84.651) e Sul (48.733).

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o panorama “reflete a abrangência do modelo unificado, que busca garantir igualdade de acesso ao serviço público federal em todo o território nacional, valorizando a diversidade regional”.

O estado do Rio de Janeiro lidera o número de inscrições homologadas, com 108.838 candidatos, seguido pelo Distrito Federal, com 102.940 inscrições. Em terceiro lugar, São Paulo registrou 77.682 inscritos. Bahia e Minas Gerais se destacam com 65.602 e 51.142 inscrições homologadas, respectivamente.

Mulheres

No chamado Enem dos concursos, as mulheres representam 60% dos inscritos. Um aumento de 3,8%, em relação à edição anterior, quando correspondiam a 56,2% do total de candidatos.

Para esta edição, o governo federal anunciou a implementação de medidas específicas para incentivar a participação feminina no certame.

A primeira prevê que, caso haja uma desproporção de mulheres classificadas na primeira fase, de provas objetivas, será feita a equiparação de gênero. Na prática, o edital do certame garante que, no mínimo, 50% das vagas da segunda etapa, de provas discursivas, sejam preenchidas por mulheres, desde que haja candidatas aprovadas nessa fase, com as notas mínimas necessárias nas provas objetivas.

Como em outros concursos do governo federal, o CPNU 2 também assegura condições apropriadas para a participação de gestantes e lactantes, incluindo tempo adicional para amamentação. Para ter direito, a candidata interessada deve ter solicitado atendimentos especializados, no prazo correto à Fundação Getulio Vargas (FGV), banca examinadora do concurso.

Tem o direito, a mãe de filho que tiver até 6 meses de idade nas datas das provas.

Inscritos por bloco

As vagas estão organizadas em nove blocos temáticos, com oportunidades para os níveis superior e intermediário.

Como na primeira edição, o modelo unificado permitiu que, no momento da inscrição, o candidato optasse por um bloco e indicasse diferentes cargos e órgãos, listados em ordem de preferência entre cargos, com base em seu desempenho.

Entre os blocos temáticos, o nono, com cargos de nível intermediário de escolaridade, registrou o maior número de inscrições, com 177.598 homologadas.

Confira o total de inscritos por bloco:

bloco 1 - seguridade social: saúde e assistência: 127.970;

bloco 2 - cultura e educação: 69.507;

bloco 3 - ciências, dados e tecnologia: 35.834;

bloco 4 - engenharia e arquitetura: 41.245;

bloco 5 – administração: 173.829

bloco 6 - desenvolvimento socioeconômico: 44.441;

bloco 7 - justiça e defesa 54.029;

bloco 8 - intermediário - saúde 37.075;

bloco 9 - intermediário - regulação 177.598.

Vagas

Do total de vagas do CNU 2025, 3.144 são de nível superior e 508 de nível intermediário. O MGI prevê a convocação imediata dos aprovados em 2.480 vagas e outras 1.172 vagas são para preenchimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

O processo seletivo também reservou 25% das vagas para pessoas negras; 5% para pessoas com deficiência; 3% para indígenas e 2% para pessoas quilombolas.

A edição de 2025 do concurso unificado terá dois dias de aplicação de provas. A primeira fase ocorrerá em 5 de outubro. Os candidatos habilitados nessa primeira etapa e convocados para fazer as discursivas farão a segunda fase em 7 de dezembro.

A validade do concurso é de 12 meses, contados da data de publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período.

Em caso de dúvidas, os interessados devem acessar a página oficial do certame, criada pelo Ministério da Gestão.