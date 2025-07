Comitiva de gigante internacional da engenharia vem a SC para avaliar parcerias propostas na missão do governador à Ásia

Fotos: Roberto Zacarias/Secom GOVSC

Santa Catarina recebeu, neste mês de julho, uma comitiva da Power China, uma das maiores empresas globais de engenharia e energia, para uma visita institucional que marca um dos primeiros desdobramentos concretos da missão oficial liderada pelo governador Jorginho Mello à Ásia, realizada em junho. A comitiva foi recebida pelo governador Jorginho Mello na residência oficial, ocasião em que foram discutidas possibilidades de parcerias estratégicas nas áreas de infraestrutura, energia e logística — temas centrais também durante a missão do governo catarinense à China.

O secretário de Articulação Internacional e Projetos Estratégicos (SAI SC), Paulo Bornhausen, e o adjunto da pasta, Emerson Pereira, também acompanharam a reunião. A visita da Power China ao Estado foi organizada pela INVEST SC, agência de atração de investimentos do Governo do Estado.

A comitiva chinesa foi composta por Li Hai (General Manager e Vice-Presidente da Power China), Tharcizio Calderaro (Chairman da EPI Americas e General Manager da EPI Brasil), Qiao Zexin (Assistant General Manager da filial brasileira da Power Construction International), Leetz Ann (Business Manager da mesma divisão) e Julio Kawano (presidente do CPNCBC – Conselho Permanente de Negócios Brasil-China).

Foto: Reprodução/Secom SC

A programação teve início em Joinville, com uma visita ao Perini Business Park, maior parque empresarial multissetorial da América Latina, seguida de um encontro institucional com o prefeito da cidade, Adriano Silva, na sede da prefeitura.

Já na capital catarinense, ocorreram duas reuniões técnicas: a primeira, com a Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias (SPAF), abordando temas como a malha ferroviária, o projeto ViaMar e frentes de cooperação em logística. Em seguida, um encontro com a Invest SC, onde conheceram o ambiente de negócios catarinense, as áreas prioritárias para o Estado e os principais incentivos fiscais disponíveis.

Infraestrutura e energias renováveis em pauta

Durante os compromissos no estado, os executivos participaram de uma reunião com a CELESC, com foco em projetos conjuntos voltados a energias renováveis. Também estiveram na sede da FIESC (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina), encerrando oficialmente a agenda institucional. O secretário adjunto da SAI SC, Emerson Pereira, destacou a importância desse contato direto:

“Recebê-los pessoalmente reforça a atenção que damos à internacionalização dos nossos projetos e à criação de um ambiente confiável para investidores estrangeiros que querem fazer parte do futuro de Santa Catarina.”

A articulação com a Power China demonstra o impacto concreto da missão internacional liderada pelo governador Jorginho Mello, realizada de 13 a 25 de junho, que passou por Pequim, Harbin e outras regiões estratégicas da China. A aproximação com a gigante asiática reforça o posicionamento de Santa Catarina como destino confiável e inovador para parcerias globais. Uma nova rodada técnica de diálogos está prevista para as próximas semanas, com o objetivo de detalhar oportunidades e estruturar modelos de cooperação no Estado.