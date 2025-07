Governo deve concluir nova ponte em Sinimbu até o fim deste ano

O governo do Estado está trabalhando na reconstrução de pontes e rodovias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, incluindo a nova ponte sobre o Arroio Marcondes, no km 83, na RSC-471, em Sinimbu, no Vale do Rio Pardo. Com 67 metros de extensão e aporte de mais de R$ 6,5 milhões do Tesouro estadual, a obra já está 60% concluída, e a entrega deve ocorrer até o fim deste ano.

Sinimbu foi um dos municípios mais atingidos pelas enchentes de 2024. O superintendente regional do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), João Batista de Almeida, aponta que os trabalhos estão avançados. “Aqui existia uma ponte monovia, que foi levada pelas enchentes de 2024, entre abril e maio. Hoje, está sendo construída uma nova ponte de concreto, com duas vias. A obra, que foi iniciada em novembro de 2024, será concluída e entregue ainda em 2025”, afirmou.

A nova estrutura irá conectar comunidades e facilitará o transporte de fumo, produzido na região -Foto: Luís André/Secom

“É uma ponte importante que liga a cidade de Sinimbu à RSC-153, em Barros Cassal, seguindo em direção a Passo Fundo de um lado e a Santa Cruz do outro. É uma região que se destaca pela produção de fumo. A nova estrutura irá conectar comunidades que estão isoladas e facilitará o transporte desse produto”, acrescentou o superintendente.

A reconstrução da ponte também foi assunto das redes sociais.

A ordem de início foi assinada pelo governador Eduardo Leite e pelo secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, em outubro de 2024. O modelo de contratação da obra ocorreu por meio do Regime de Contratação Integrada (RCI), modalidade em que a empresa que faz o projeto é a mesma que executa, reduzindo o tempo de obra.



Investimento do Plano Rio Grande

Esta ação faz parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.