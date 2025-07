Passe livre para pessoas com deficiência e baixa renda será oferecido nas unidades do Tudo Fácil a partir desta segunda (28)

A partir desta segunda-feira (28/7)pessoascom deficiência (PcD) e baixa renda poderão solicitar e receber opasselivreintermunicipal diretamente nas unidadesdo Tudo Fácil . O novo serviço é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e a Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência (Faders), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes).



O benefício garante gratuidade no transporte intermunicipal para pessoas com deficiência e baixa renda que atendam aos critérios legais, promovendo inclusão e mobilidade social. A medida integra o projeto deampliação emodernização dascentrais deatendimento Tudo Fácil, no eixo de integração de serviços públicos previsto no Mapa Estratégico do governo do Estado . A inclusão desse serviço fortalece o compromisso dascentrais com a universalização de acesso, além de reforçar sua relevância social.