Possível onça-parda é avistada próximo à Área Industrial de Santo Augusto

Na manhã de sábado, um animal de grande porte, com características semelhantes às de uma onça-parda, foi avistado nos arredores da Área Industrial de Santo Augusto, nas proximidades da Cotrijui, próximo também à unidade da 3 Tentos.

O registro foi feito por um motorista que, ao avistar o felino em frente ao estabelecimento, gravou o momento de dentro do veículo. Ao perceber a aproximação, o animal fugiu rapidamente em direção a uma mata próxima.

A Brigada Militar de Santo Augusto informou que foi acionada para verificar o fato, mas, ao chegar ao local, os policiais não avistaram o animal. A orientação repassada é clara: não se aproximar em hipótese alguma, não tentar capturar ou agredir o animal, e acionar imediatamente as autoridades em caso de novo avistamento.

Embora a espécie exata do animal ainda não tenha sido confirmada, o tamanho e os traços físicos reforçam a hipótese de ser uma onça-parda (também conhecida como suçuarana ou puma). A reportagem também entrou em contato com a PATRAM (Pelotão Ambiental da Brigada Militar) para verificar as providências, mas até o momento não houve retorno.

Recentemente uma onça-parda foi vista nas redondezas de Campo Novo e também no interior de Palmeira das Missões, o que pode indicar a presença constante desses animais na região.

Diante disso, a orientação é para que trabalhadores, moradores e visitantes redobrem a atenção ao circular pela região, especialmente em horários de menor movimento, e evitem se aproximar de áreas de vegetação densa.

