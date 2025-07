Caixa inicia distribuição de quase R$ 13 bilhões de lucro do FGTS

Trabalhadores com conta no FGTS receberão a distribuição de quase R$ 13 bilhões do lucro do fundo em 2024, informou a CEF (Foto: Diones Roberto Becker)

Os trabalhadores com conta no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaram a receber a distribuição de quase R$ 13 bilhões do lucro do FGTS em 2024, informou a Caixa Econômica Federal (CEF). Tradicionalmente realizada em agosto, a distribuição foi antecipada para o fim deste mês.

O dinheiro será depositado ao longo dos próximos dias. O valor de referência corresponde ao saldo de cada conta em 31 de dezembro de 2024. Quem tiver mais de uma conta receberá o crédito em todas elas, respeitando a proporcionalidade do saldo. Segundo a CEF, a antecipação foi possível porque o Conselho Curador do FGTS publicou na sexta-feira (25/7) a resolução com a aprovação do balanço do fundo em 2024.

Na quinta-feira (24/7), o Conselho Curador do FGTS aprovou a distribuição de R$ 12,92 bilhões – equivalente a 95% do lucro do fundo no ano passado. A quantia será dividida proporcionalmente entre os cotistas. Quanto maior o saldo da conta vinculada ao FGTS, mais o trabalhador terá a receber. Para saber a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome em 31 de dezembro do ano passado por 0,02042919. Esse fator significa que, na prática, a cada R$ 1 mil de saldo, o cotista receberá R$ 20,43. Quem tinha R$ 2 mil terá crédito de R$ 40,86, com o valor subindo para R$ 102,15 para quem tinha R$ 5 mil no fim de 2024.

