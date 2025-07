Copa das Regiões 2025: Em três jogos, as redes foram balançadas 20 vezes

As equipes que entraram em campo na tarde de sábado (26/7), pela categoria principal da Copa das Regiões 2025, mostraram seu potencial ofensivo. Em três jogos, os artilheiros balançaram as redes 20 vezes – média de 6,66 gols por partida.

Ainda pelas oitavas de final, o Rio-Grandense de São José do Inhacorá goleou por 7 a 1 o América de Santo Augusto e se classificou para enfrentar a Associação Humaitá na próxima fase do certame.

No sábado, também ocorreram dois confrontos das quartas de final. Em Boa Vista do Buricá, o CMD Avante derrotou o Tigre de Barra do Guarita por 6 a 1. Jogando em casa, a Associação Pinhalense perdeu por 3 a 2 para o Flamengo de Crissiumal.

