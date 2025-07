Governo assina manifesto em prol da retomada de investimentos para ferrovias da Região Sul

O Governo do Rio Grande do Sul, em conjunto com os Estados de Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, assinou, neste mês, em Florianópolis, uma Carta Manifesto em prol da retomada de investimentos para o modal ferroviário da Região Sul do Brasil.

Além de simbolizar o espírito de união e a defesa do protagonismo dos Estados que possuem interesses comuns quanto ao tema, a assinatura formaliza a contrariedade com relação à atual concessão. Também exige que nenhuma deliberação sobre a renovação, reestruturação ou plano relacionado à destinação de recursos seja tomada sem a participação ativa dos quatro Estados.

Durante o encontro, foi consolidada a criação da Comissão Interestadual para Assuntos Ferroviários da Malha Sul, vinculados ao Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul). A reivindicação foi encaminhada em ofício ao ministro dos Transportes, Renan Filho.

O governador Eduardo Leite destacou a necessidade da participação ativa dos Estados da Região Sul para definir o futuro da concessão Malha Sul e potencializar o ingresso de investimentos estratégicos. "Logística é fundamental para o desenvolvimento. E a malha ferroviária gaúcha perdeu metade da sua movimentação nos últimos anos, está operando com baixa velocidade, alto custo e pouca integração. Não aceitaremos que a atual concessão seja prorrogada sem compromissos concretos de investimento e planejamento. Os recursos da devolução precisam ser aplicados aqui, onde o prejuízo é real e onde há potencial de crescimento. A integração dos Estados reafirma o compromisso com a construção de um plano que contemple nossas demandas para reverter a deterioração da rede ferroviária da Região Sul", afirmou Leite.

O secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clóvis Magalhães – que participou do evento em Florianópolis –, salientou que a ausência de investimentos no modal ferroviário compromete o futuro da economia dos Estados e os avanços estruturantes para a retomada do protagonismo da Região Sul. “Fatores relevantes como o escoamento da produção dos quatro Estados passam pela reestruturação das ferrovias, tendo em vista que o fortalecimento desse setor é crucial para instaurar a competitividade econômica e a redução de custos logísticos por meio do transporte de cargas”, explicou o dirigente.

Comissão Interestadual para Assuntos Ferroviários da Malha Sul

A comissão atuará como instância oficial de interlocução junto aos órgãos do governo federal, à concessionária Rumo, ao Tribunal de Contas da União e às demais entidades públicas e privadas envolvidas, com o compromisso de garantir que os interesses regionais sejam considerados de maneira técnica, transparente e cooperativa.