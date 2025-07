ERPs por setor ganham força para atender novas demandas

A transformação digital tem intensificado a concorrência e a complexidade operacional das empresas, impulsionando a demanda por soluções de gestão adaptadas às necessidades específicas de cada setor. Indústrias de manufatura, importação e distribuição já investem em tecnologia para manter eficiência, agilidade e competitividade em cadeias produtivas cada vez mais integradas e dinâmicas. Nesse contexto, ganham destaque os sistemas de gestão empresarial (ERP), que centralizam e integram processos cada vez mais complementados por add-ons com funcionalidades sob medida para cada segmento.

Esse movimento é visível na indústria, que representa cerca de 26% do PIB mundial, segundo dados do Banco Mundial sobre valor agregado da manufatura. Já na logística, a fragmentação das cadeias de suprimentos levou 63% dos líderes empresariais a planejarem aumentar os investimentos em tecnologias para garantir resiliência e visibilidade ponta a ponta, segundo relatório da Capgemini.

Soluções de gestão empresarial com funcionalidades específicas para cada setor ganham força como alternativa para atender às novas demandas com mais precisão. Um estudo da Panorama Consulting aponta que soluções de ERP desenhadas para indústrias específicas agregam valor significativo às empresas ao oferecerem funcionalidades alinhadas às necessidades.

Para atender a essas demandas, empresas de tecnologia têm desenvolvido add-ons de soluções que complementam ERPs já consolidados no mercado, como o SAP Business One, com módulos direcionados para gestão de produção, qualidade, importação e armazéns.

Segundo Flávio Silva, CEO da Upper, parceira Gold da SAP no Brasil, a busca por soluções especializadas reflete a necessidade das empresas de ir além do ERP padrão. “Muitas empresas já perceberam que os desafios atuais de gestão exigem uma visão holística e, ao mesmo tempo, detalhada de seus processos. Por isso, soluções como o BR One, nossa suíte homologada para o SAP Business One, foram concebidas para responder às demandas específicas de setores como indústria, distribuição e importação”, afirma.

Para Flávio, à medida que tecnologias como inteligência artificial (IA) e automação avançada ganham espaço, especialistas avaliam que as soluções complementares aos ERPs tradicionais tendem a se tornar padrão para empresas que querem manter competitividade e responder rapidamente às mudanças do mercado.