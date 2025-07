Governador participa da formatura de novos soldados e entrega viaturas à Brigada Militar

O governador Eduardo Leite participou da cerimônia de formatura do Curso Básico de Formação Policial Militar (CBFPM) e da entrega de novas viaturas à Brigada Militar, na manhã desta sexta-feira (25/7), na Academia de Polícia Militar, em Porto Alegre. Além do evento na capital, a BM realizou outra solenidade no Ginásio do Sesi, em Montenegro. No total, a instituição ganhou o reforço de 539 novos soldados, sendo 466 homens e 66 mulheres, e 70 veículos, entre eles seis Corollas Cross, 29 Pajeros Sport, duas Ford Ranger, sete motocicletas, nove bases móveis e 17 micro-ônibus.

Durante a cerimônia, Leite parabenizou os formandos e reforçou o compromisso do Estado com o fortalecimento da proteção dos gaúchos. “Segurança pública é a primeira função do Estado. Não é uma opção de governo fazer investimentos na área, é uma obrigação. Mas é uma obrigação que nem sempre foi cumprida no passado. Quando assumimos o governo, o Estado não conseguia sequer pagar em dia o salário dos servidores, quanto mais investir. Hoje, temos a maior renovação de frota já feita na história das nossas forças policiais, viaturas semiblindadas, armamentos de ponta, tecnologia e, principalmente, mais efetivo para proteger nossa população”, destacou o governador.

Leite também ressaltou que, ao longo de seus dois mandatos, o Rio Grande do Sul deixou de perder efetivo e passou a incorporá-lo com regularidade. “Este é o primeiro governo, em muitos anos, que termina o primeiro mandato com mais policiais do que recebeu, e vai encerrar o segundo com um número ainda maior. Nunca se colocou tanto esforço para incorporar novos efetivos. Estamos formando 539 hoje e, entre outubro e novembro, mais de 350 novos soldados se juntarão às fileiras da Brigada Militar. E temos concursos em andamento que continuarão essa reposição em 2025. Isso é fundamental para garantir segurança à nossa população”, completou.

Na cerimônia, Leite reforçou o papel dos novos soldados como protagonistas da transformação vivida no Rio Grande do Sul -Foto: Vitor Rosa/Secom

Em seu discurso, o secretário-adjunto da Segurança Pública, coronel Mario Ikeda, também destacou o esforço do governo para ampliar o efetivo e renovar a estrutura da corporação. “Esses 539 soldados são parte de uma estratégia de permanente reposição do efetivo. Além disso, as viaturas entregues hoje são fruto de investimentos que somam R$ 36 milhões, com origens diversas, especialmente o Fundo do Plano Rio Grande, o Funrigs, para fortalecer a capacidade de resposta da Brigada. São veículos modernos, bases móveis e micro-ônibus que aproximam o policiamento das comunidades e ampliam nossa capacidade operacional”, afirmou Ikeda.

Homenagem aos formandos

O comandante-geral da Brigada Militar, coronel Cláudio dos Santos Feoli, homenageou os formandos e ressaltou o valor da missão que agora assumem. “Foram dias difíceis, de renúncias e de superações, mas também de aprendizado e de formação de caráter. A tradição da Brigada Militar é um legado construído por gerações e cabe agora a vocês mantê-lo aceso,como nos ensinou Gustav Mahler: a tradição não é a adoração às cinzas, mas a preservação do fogo. Vestir essa farda é um símbolo de renúncia, de dedicação e de compromisso com a proteção da sociedade gaúcha. Vocês serão heróis que muitas vezes passarão despercebidos, mas que atuam para a manutenção da ordem e da justiça”, disse o comandante.

Ao final da cerimônia, Leite reforçou o papel dos novos soldados e das forças de segurança como protagonistas da transformação vivida no Rio Grande do Sul. “Nós reduzimos em quase 90% o roubo de veículos, mais de 50% os homicídios e cerca de 80% os roubos a pedestres. Não digo que está perfeito, mas avançamos muito. E esse avanço só foi possível graças à dedicação de homens e mulheres como vocês, que escolhem o serviço público não apenas como um emprego, mas como missão de vida. Sigam com coragem, compromisso e a chama acesa que hoje os trouxe até aqui”, finalizou o governador.