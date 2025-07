Projeto proíbe bloqueio automático de chaves Pix por irregularidade no CPF ou no CNPJ

Câmara Há 3 horas Nova lei busca fortalecer a permanência dos jovens no campo Norma teve origem em projeto da Câmara dos Deputados

Câmara Há 19 horas Comissão aprova projeto para destinar multas de trânsito para habilitação de pais de pessoa com deficiência O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados