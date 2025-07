Mais antigo bloco do Rio, Cordão da Bola preta é patrimônio estadual

O centenário bloco Cordão da Bola Preta foi reconhecido como Patrimônio Histórico, Cultural e Imaterial do Estado do Rio de Janeiro.

O título foi publicado nesta quinta-feira (24) no Diário Oficial, demonstrando a importância do bloco para o carnaval e a cultura fluminense.

“Não há como falar de Carnaval sem lembrar do Cordão da Bola Preta. É um bloco centenário, referência de alegria e de cultura para o povo fluminense e todos os foliões que vêm ao Rio aproveitar a festa. Essa é uma homenagem mais do que merecida à agremiação, aos seus fundadores e integrantes e, claro, ao Carnaval do Rio”, disse Cláudio Castro.

Fundado em 1918, o Bola Preta é o bloco mais antigo do Rio de Janeiro. Considerado hoje um megabloco, atrai a cada ano uma multidão de foliões para as ruas do Rio, sempre nos sábados de Carnaval.

O bloco foi fundado por Álvaro Gomes de Oliveira, o Kaverinha. Ele deu nome ao bloco ao ver passar uma linda mulher com vestido branco e bolas pretas. Daí surgiu o mais antigo e tradicional bloco do Rio.

O Cordão da Bola Preta é parte da memória cultural da capital fluminense e desfila ao som de marchinhas de Carnaval, sambas-enredo, além de clássicos de MPB.

Em 1º de março deste ano, sábado de carnaval, celebrou o 106º desfile da agremiação, com o tema Rio, Eu te Amo , homenageando os 460 anos da cidade do Rio de Janeiro.