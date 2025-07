GFI Software expande presença na América Latina

Com mais de 30 anos de atuação no mercado de cibersegurança, a GFI Software é uma fornecedora global de soluções voltadas à segurança da informação, comunicação e gerenciamento de redes corporativas. A empresa, que atende mais de 40 mil organizações em mais de 100 países, vem ampliando sua presença na América Latina por meio de parcerias estratégicas, com destaque para a atuação no Brasil por meio da FCBrasil.

O portfólio da GFI inclui soluções como o GFI KerioControl (firewall UTM), o GFI LanGuard (gerenciamento de vulnerabilidades) e o GFI KerioConnect (servidor de e-mail colaborativo). Essas ferramentas são voltadas principalmente a pequenas e médias empresas, com foco em acessibilidade técnica, compliance e proteção de dados.

De acordo com estudo recente da IDC, no contexto latino-americano, a consolidação de tecnologias internacionais depende de uma operação local estruturada, capaz de adaptar as soluções às necessidades específicas do mercado. Empresas de tecnologia da informação na América Latina devem apresentar crescimento mais estável do que as dos Estados Unidos, impulsionadas por demandas de modernização e resiliência digital. Nesse cenário, a FCBrasil atua como distribuidora de valor agregado, apoiando revendas, integradores e provedores de serviços com suporte técnico, capacitação e consultoria especializada.

Segundo Augusto Ferreira, diretor da FCBrasil, a missão da distribuidora é interligar fabricantes internacionais ao mercado nacional, oferecendo infraestrutura e conhecimento para a aplicação das soluções em ambientes locais. “Com a GFI Software, conseguimos ampliar significativamente a presença da marca no Brasil, conectando-a a revendas e empresas que demandam soluções em segurança e governança de TI”, afirma.

Além da distribuição, a FCBrasil promove treinamentos, conteúdos técnicos e ações de engajamento com o objetivo de apoiar empresas na adaptação às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e no enfrentamento de ameaças digitais como ransomware, vazamentos e engenharia social.

Para mais informações sobre as soluções da GFI Software no Brasil, o site institucional da FCBrasil reúne detalhes técnicos e informações comerciais: www.fcbrasil.com.br





Sobre a FCBrasil

Empresa especializada na distribuição de soluções de segurança da informação, com atuação focada no suporte técnico, comercial e na capacitação de canais de venda. A FCBrasil conecta fabricantes internacionais ao mercado latino-americano com soluções voltadas à proteção de dados e à produtividade corporativa.

Sobre a GFI Software

A GFI Software desenvolve soluções em segurança, redes e comunicação para pequenas e médias empresas. Entre os produtos da empresa estão GFI KerioControl, GFI LanGuard e GFI Archiver, que permitem a administradores de TI gerenciar e proteger ambientes digitais de forma integrada.