Empresas recorrem a consultorias para segurança digital

O crescimento da transformação digital expandiu significativamente o volume de dados corporativos e aumentou a exposição das organizações a riscos cibernéticos. Em 2024, o México respondeu por 55% dos ataques cibernéticos na América Latina, segundo informe da Fortinet obtido pela Reuters, ainda que o relatório não detalhe exclusivamente o Brasil, os dados reforçam a crescente atividade de ciberataques na região, evidenciando uma tendência que também pode impactar o cenário brasileiro.

Esse contexto tem impulsionado empresas a recorrerem a consultorias especializadas em segurança da informação, capazes de diagnosticar vulnerabilidades, estruturar políticas internas eficazes e oferecer suporte técnico dedicado. De acordo com Dario Caraponale, CEO da Strong Security Brasil, a atuação externa é essencial para evitar a repetição de falhas: “Contar com uma visão externa é fundamental para evitar a repetição de erros nos processos de segurança.”

Diversos fatores motivam essa escolha: a ausência de equipe técnica qualificada, a insuficiência de recursos humanos para implementar medidas de proteção e a necessidade de uma avaliação imparcial dos controles internos. Segundo Caraponale, esses fatores "reduzem a capacidade das empresas de responder com rapidez e eficácia diante de incidentes cibernéticos."

De acordo com o executivo, "o trabalho de consultoria inicia com um diagnóstico detalhado da postura de segurança, identificando pontos críticos e sugerindo um plano de ação estratégico, focado em monitoramento contínuo e aderência às melhores práticas."

Ele acrescenta que "em seguida, são implementadas políticas internas de segurança, com processos documentados que ajudam a prevenir riscos, promovem rastreabilidade e garantem a continuidade operacional, mesmo com a rotatividade de profissionais."

Caraponale também destaca a importância da capacitação das equipes: "Diante da evolução constante das ameaças e da rotatividade de colaboradores, as consultorias promovem treinamentos regulares, orientando quanto aos procedimentos corretos em casos de incidentes, o que contribui para a redução do risco de erros humanos.”

Além disso, o executivo afirma que "as consultorias oferecem suporte técnico na resposta a incidentes — atuando na contenção de danos, na gestão da comunicação com clientes e na revisão de processos internos para evitar novas ocorrências."

Ele observa que "esse apoio técnico especializado pode ser um diferencial na recuperação e na preservação da confiança dos stakeholders."

Na avaliação de Caraponale, para selecionar uma consultoria adequada é recomendável "verificar a reputação da empresa no mercado, avaliar o portfólio de soluções e garantir um suporte técnico com qualidade comprovada."

Segundo ele, "esses critérios são fundamentais para o sucesso das medidas adotadas e para que as organizações consigam fortalecer sua segurança de forma sustentável."