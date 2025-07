Leite assina contrato para implantação da primeira unidade do Tudo Fácil em Canoas

O governo do Estado assinou nesta quinta-feira (24/7) o contrato com o Canoas Shopping para a instalação da primeira unidade da Central de Atendimento Tudo Fácil no município da Região Metropolitana de Porto Alegre. A ação faz parte do processo de ampliação e modernização da rede, que concentra os principais serviços requisitados pelos cidadãos, como a confecção da carteira de identidade.

O ato para a formalização da parceria ocorreu no centro comercial, na região central de Canoas, e contou com a participação do governador Eduardo Leite e da titular da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

“Quando assumimos o governo, em 2019, o Tudo Fácil estava presente apenas em duas unidades em Porto Alegre. Nosso compromisso foi expandir essa rede, porque o Estado precisa se ajustar à vida das pessoas – e não o contrário. A nova unidade em Canoas reúne atendimento presencial com orientação digital, promovendo inclusão e cidadania. É um avanço importante, que só é possível com parcerias com o município e o setor privado”, afirmou Leite.

Espaço tradicional

A unidade Tudo Fácil no Canoas Shopping terá área aproximada de 354 metros quadrados e receberá investimento de R$ 250 mil do Estado e de R$ 1,8 milhão da iniciativa privada. O shopping, centro de compras tradicional da cidade, foi inaugurado em 1998 e conta com cinema, estacionamento e espaço para 190 lojas.

“É um ambiente onde vão ser oferecidos mais de 50 serviços presidenciais e outros 750 on-line. O público também poderá vir até aqui para aprender a utilizar a ferramenta. Vamos atender a toda a Região Metropolitana, e o Trensurb facilitará bastante o acesso”, destacou Danielle. “A intenção é facilitar a vida das pessoas para que, em um único lugar, tenham acesso aos serviços tanto do Estado quanto do município e das concessionárias.”

"A nova unidade em Canoas reúne atendimento presencial com orientação digital, promovendo inclusão e cidadania", disse Leite -Foto: Maurício Tonetto/Secom

“É uma honra para nós poder abrigar mais uma unidade do Tudo Fácil. Trata-se de uma iniciativa democrática, que atende a todos, com conforto e excelência. Não apenas resolve problemas, mas ensina e auxilia as pessoas. Isso é cidadania na prática”, destacou o diretor-administrativo do AD Shopping (que administra o Canoas Shopping), Mário Gonçalo Cunha de Almeida.

Canoas

Localizada na Região Metropolitana de Porto Alegre, Canoas é o terceiro município mais populoso do Estado e detém o terceiro maior Produto Interno Bruto (PIB) Municipal do Rio Grande do Sul, conforme dados do Atlas Socioeconômico de 2021.

“Esse é um momento ímpar na nossa cidade. Estamos todos focados na recuperação de Canoas e no atendimento digno à população. O Tudo Fácil chega como mais um passo importante nesse processo, especialmente para as comunidades que foram tão impactadas pela enchente”, afirmou o prefeito de Canoas, Airton Souza. “É hora de somar esforços, e esse serviço mostra que estamos no caminho certo.”

Tudo Fácil

A primeira unidade do Tudo Fácil foi inaugurada em Porto Alegre, em 1º julho de 1998. Além das três sedes na capital, a Central de Serviços ao Cidadão conta com unidades nas cidades de Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Rio Grande. Para o segundo semestre de 2025, está prevista a inauguração da unidade de Gravataí e da unidade móvel do Tudo Fácil.