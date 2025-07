Estado lança “Identidade Fácil”, sistema pioneiro no país para agilizar emissão da nova carteira de identidade

Iniciativa do governo Eduardo Leite é pioneira no Brasil e facilita acesso à nova Carteira de Identidade Nacional -Foto: Ascom/SSP

A partir desta quinta-feira (24/7), cidadãos que já possuem documento de identidade emitido no Rio Grande do Sul poderão solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) de forma mais rápida e simplificada, por meio do sistema “Identidade Fácil”.

O serviço já pode ser acessado pelo site identidadefacil.rs.gov.br em qualquer dispositivo fixo ou móvel. O aplicativo Identidade Fácil também já está disponível no app store da Apple e, no momento, em processo de aprovação para os dispositivos Android.

A iniciativa do governo Eduardo Leite, pioneira no Brasil, é resultado de uma parceria entre o Instituto-Geral de Perícias (IGP-RS) e o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio Grande do Sul (Procergs).

O novo sistema digitaliza grande parte do processo de solicitação do documento. O preenchimento dos dados será feito online pelo cidadão, inclusive com o envio digital da certidão de nascimento ou casamento com matrícula. O modelo tradicional de agendamento presencial e online seguirá disponível para quem não atender aos critérios do novo sistema.

Etapa presencial reduzida

A etapa presencial, ainda obrigatória nos postos de identificação, será reduzida ao mínimo necessário: apenas a coleta biométrica de digitais e a fotografia, com o intuito de reduzir filas e aumentar o número de agenda disponível. O comparecimento será agendado por meio de formulário específico disponível na própria plataforma.

“O objetivo é ampliar a capacidade de atendimento e diminuir o tempo de espera dos solicitantes, otimizando os processos internos e possibilitando maior fluxo de emissões da CIN. Trata-se de um alinhamento conduzido pelo governo estadual para aprimorar o fornecimento de serviços essenciais ao cidadão”, explica o diretor-geral do IGP, Paulo Barragan.

Nas primeiras semanas de operação, poderão ser realizados ajustes técnicos e operacionais, conforme a dinâmica de uso do sistema.

Como utilizar o Identidade Fácil

Para acessar o sistema, é necessário ter uma conta ativa no portal gov.br. A partir desta quinta-feira (24/7), o serviço já pode ser utilizado pelo site identidadefacil.rs.gov.br ou pelo aplicativo Identidade Fácil, que está disponível no app store da Apple e, no momento, em processo de aprovação para os dispositivos Android.

Documentos necessários

Solteiros: Certidão de nascimento;

Casados/viúvos: Certidão de casamento;

Separados/divorciados: Certidão de casamento com a devida averbação.

Texto: Gregório Mascarenhas/Ascom IGP

Edição: Secom