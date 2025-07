Game ensina os caminhos da proteção do peixe meros para crianças

Para sensibilizar e conscientizar crianças de 4 a 12 anos sobre a importância da conservação do peixe mero — espécie criticamente ameaçada de extinção — e dos ecossistemas costeiros do Brasil, o Instituto Federal do Paraná e Projeto Meros do Brasil lançaram, na última semana, no campus do IFPR em Curitiba, o jogo “Merinha: Jornada até o Mar”, disponível gratuitamente no site merosdobrasil.org.

Desde 2023, professores da área técnica e estudantes do ensino médio do curso técnico integrado em Jogos Digitais do IFPR, desenvolvem o jogo que contou com a colaboração do Projeto Meros do Brasil, patrocinado pela Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental, para aprimorar o conhecimento sobre o peixe e seu ecossistema, garantindo maior precisão nas mecânicas e na ambientação. Para a supervisora de cultura e educação ambiental do Meros no Paraná, Patricia Zeni de Sá, o jogo digital “Merinha: Jornada até o Mar” é uma ferramenta de sensibilização ambiental que ajuda as crianças a compreenderem, de forma lúdica e interativa, os desafios enfrentados pelo peixe mero (Epinephelus itajara) para chegar à vida adulta. O jogo pretende estimular atitudes de proteção aos ecossistemas marinhos, desenvolvendo um senso de responsabilidade e cuidado com o meio ambiente desde cedo.

“É uma maneira delas aprenderem mais sobre questões como a destruição dos manguezais, a poluição por resíduos e esgoto”, lembra Patrícia.

Desafios

Estruturado como um labirinto 2D, o jogo é dividido em três fases principais. Na primeira, o jogador é apresentado a um labirinto mais simples, com o objetivo de familiarizá-lo com os controles e a mecânica do jogo. O foco é permitir que a criança aprenda a se locomover pelo ambiente e entenda como interagir com os elementos do jogo. À medida que o jogador avança para a segunda fase, o desafio aumenta. O labirinto se torna mais complexo e, além de navegar pelo ambiente, o jogador precisa desviar de pescadores conscientes e predatórios, sendo penalizado quando entra em contato com os malfeitores do meio ambiente.

Na fase final, a protagonista “Merinha” também precisa escapar do esgoto, que persegue o personagem e destrói a vegetação do manguezal. O esgoto é representado por diversos itens encontrados no ambiente, como garrafas PET, sacolas de lixo, redes de pesca e pneus, simbolizando a poluição que ameaça o ecossistema marinho e os habitats naturais do peixe.

A coordenadora do projeto do IFPR, professora do curso técnico integrado em Jogos Digitais do IFPR, Carla Hamel Wojcik, ressalta que a interação com jogos digitais pode aumentar a motivação para aprender e estimular a adoção de atitudes ambientalmente corretas. “Os jogos digitais proporcionam um desenvolvimento integral e dinâmico nas áreas cognitiva, afetiva, linguística, social, moral e motora, tornando o aprendizado mais atrativo”, lembra Carla.

Também participaram do desenvolvimento do jogo os professores Denise Sato, Fábio Albini Pessoa e Mônia Naomy Nakagawa e os estudantes do segundo ano do curso técnico integrado em Jogos Digitais, Ariadny Katllen Lopes Bueno Vieira, David Carvalho Raymundo de Oliveira e Sarah Evelin de Moraes Cavalcante.

Sobre o Meros do Brasil

Espécie ameaçada de extinção, o mero, nome científico Epinephelus itajara, é um peixe marinho da família Epinephelidae, a mesma de outras grandes garoupas, como chernes e badejos. Presente em grande parte da costa brasileira, inclusive no Paraná, o mero chega a viver 40 anos e a pesar até 400 kg. Por sua imponência, pelo risco de extinção e importância para o ecossistema marinho, o mero tornou-se em 2002 a primeira espécie de peixe a receber uma moratória específica que estabeleceu a proibição da captura, transporte e comercialização no Brasil. Para promover a conservação dos meros e dos ambientes costeiros-marinhos, o Projeto Meros do Brasil desenvolve ações em 14 estados do país. São ações voltadas para a conservação da sociobiodiversidade por meio de pesquisa científica, educação, comunicação e arte, que buscam envolver comunidades locais, valorizando o seu conhecimento e toda a sociedade.



Mais informações em https://www.merosdobrasil.org/