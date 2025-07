Prefeituras têm até esta sexta-feira (25) para aderir ao programa Partiu Futuro Reconstrução

A iniciativa faz parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite e criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Texto: Ascom Sedes

Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Geral Há 3 minutos Mortes intencionais caem 5,4% no país em 2024; feminicídios sobem 19% Informação é da 19ª Edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

Geral Há 3 minutos Desfile das escolas do Rio terá 18 jurados a mais no carnaval de 2026 Segunda a Liesa, mudança objetiva mais transparência

Invasão Há 46 minutos BC comunica acesso indevido de chaves Pix via sistema do CNJ Banco Central confirma incidente envolvendo ferramenta do Judiciário, mas afirma que não houve vazamento de senhas ou informações financeiras sensíveis

Colono e Motorista Há 1 hora Feriado do Dia do Colono e do Motorista terá adesão parcial na Região Celeiro Levantamento da Amuceleiro aponta que 13 dos 21 municípios decretaram feriado; outros optaram por expediente normal ou ponto facultativo nesta sexta-feira (25).