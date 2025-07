Governo do Estado entrega mais 20 moradias temporárias em Rio Pardo

Com as 40 unidades, foi desativado o último abrigo coletivo mantido em Rio Pardo -Foto: Nathalie Sulszbach/Ascom Sehab

O governo do Estado, por meio da secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), entregou, na quarta-feira (23/7), mais 20 casas temporárias para famílias atingidas pelas enchentes na comunidade Mutirão do Camargo, em Rio Pardo. Outras 20 unidades haviam sido implantadas em outubro de 2024, no bairro Vila Pinheiros. Com as 40 unidades, foi desativado o último abrigo coletivo mantido pelo município.

O governo estadual também destinará 40 residências definitivas na cidade. No ato, o titular da Sehab, Carlos Gomes, e o Prefeito Rogério Monteiro, assinaram o termo de cooperação para o início da construção das primeiras 30 casas definitivas.

Investimentos do Plano Rio Grande

As ações fazem parte do Plano Rio Grande , programa de Estado liderado pelo governador Eduardo Leite para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

O governo estadual também destinará 40 residências definitivas para famílias da cidade -Foto: Gabriel Dias/Ascom Sehab

A medida integra também o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (Pehis), como política permanente para atuação em casos de emergências, calamidades e desastres.

Dignidade para as famílias

" Hoje é um dia muito significativo para política habitacional do Estado. Mais um abrigo coletivo desativado. Mais 20 famílias recebendo a dignidade do acolhimento individual e a certeza de logo mais uma nova casa definitiva. A melhor ideologia é a política de resultados e estamos fazendo isso. O olhar do governador Eduardo Leite para os municípios transforma vidas", afirmou o secretário Carlos Gomes.

O prefeito Rogério Monteiro também ressaltou a importância desse primeiro passo para as famílias. "Estamos com vocês. Caminhamos com vocês. O Estado está fazendo a parte dele, e vamos fazer a nossa. A prefeitura também vai construir casas definitivas com recursos municipais. Não vai ficar nenhuma pessoa atingida pela enchente sem casa”, informou o prefeito.

Programa A Casa é Sua

As moradias temporárias são módulos habitacionais transportáveis e que já chegam prontos da fábrica ao local de instalação, necessitando apenas da colocação de sapatas de nivelamento (um tipo de fundação) sob as estruturas.

As residências integram o Programa A Casa é Sua – Calamidade, que tem o objetivo de promover a política habitacional de emergência atuando em três frentes: casas temporárias, que são ocupadas pelas famílias enquanto aguardam as definitivas, casas definitivas e doação de unidades por empresas privadas. Até o momento, 520 casas temporárias já foram implantadas no Estado.

Nessa modalidade do A Casa é Sua, o governo estadual investiu R$ 83,3 milhões para a construção de 625 habitações temporárias e R$ 394, 3 milhões em 2.770 unidades habitacionais para 51 municípios.

Residências integram o Programa A Casa é Sua – Calamidade, que tem o objetivo de promover política habitacional de emergência -Foto: Nathalie Sulszbach/Ascom Sehab

Sobre as casas temporárias

Cada unidade possui 27m² e é composta por dormitório, sala e cozinha conjugadas e banheiro, além de possuir mobiliário sob medida e eletrodomésticos da linha branca. A estrutura de aço galvanizado e concreto ganhou elementos que garantem resistência e conforto para os moradores.

Após a transferência das famílias para a moradias definitivas, eles podem ser reutilizados em outras situações em que se fizerem necessários, ficando incorporados ao acervo do Estado.

Infraestrutura

As prefeituras são responsáveis pelo preparo do terreno – em alguns casos, com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), com ações de terraplenagem, compactação de solo e preparação da infraestrutura, executando as conexões das redes de água e esgoto e de energia elétrica.