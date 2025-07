Por que o Pix Automático é um novo marco para PMEs

Uma professora de reforço escolar que passou a cobrar pacotes mensais sem precisar lembrar os alunos todo mês. Um barbeiro que automatizou os atendimentos recorrentes dos clientes mais fiéis. Uma personal trainer que agora oferece planos com renovação automática, como nas grandes academias. Esses são apenas alguns exemplos de como o Pix Automático já começa a transformar a forma como microempreendedores recebem e gerenciam seus pagamentos.

Lançada pelo Banco Central há pouco mais de um mês, a nova funcionalidade permite autorizar cobranças recorrentes diretamente no app do banco, eliminando a necessidade de renegociações mensais, envio de links ou boletos repetitivos. Com isso, o modelo de cobrança recorrente — antes restrito a empresas com infraestrutura tecnológica avançada — passa a ser acessível a milhões de pequenos negócios em todo o Brasil.

“Essa é uma mudança com potencial enorme. O Pix Automático traz previsibilidade de receita, reduz inadimplência e melhora a experiência do cliente, tudo com uma simplicidade impressionante”, afirma Fabricio Costa, diretor de serviços financeiros da CloudWalk. “Estamos vendo, na prática, uma infraestrutura antes disponível a poucas empresas sendo colocada nas mãos de quem mais precisa dela.”

Da improvisação à personalização

Costa reforça que, antes do Pix Automático, pequenos empreendedores dependiam de soluções manuais: envio de boletos por WhatsApp, lembretes mensais ou, muitas vezes, apenas da boa vontade do cliente. Além de trabalhoso, esse modelo era propenso a falhas — impactando a previsibilidade financeira do negócio e prejudicando a experiência de quem paga.

"Agora, com a nova funcionalidade, o cliente autoriza a cobrança uma única vez, e os pagamentos são realizados automaticamente nas datas combinadas. O sistema funciona entre diferentes bancos, sem exigir que pagador e recebedor tenham conta na mesma instituição — o que facilita ainda mais sua adoção em larga escala", diz Costa.

Uma escada de inclusão

Mais de 160 milhões de brasileiros já utilizam o Pix, além de 15 milhões de empresas, segundo dados do Banco Central. Os pequenos negócios representam uma fatia significativa dos recebedores. Com o Pix Automático, ganham acesso a uma ferramenta que permite escalar com mais estabilidade, previsibilidade e profissionalismo.

“O Pix nasceu para simplificar as transferências. Agora, com o Pix Automático, ele está simplificando a vida de quem precisa cobrar com regularidade — sem depender de infraestrutura complexa ou de equipes financeiras”, conclui Fabricio. “É um passo importante rumo a uma economia mais justa, inclusiva e eficiente.”