Governo divulga lista provisória com os beneficiários do programa Bolsa-Atleta RS 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), divulgou, nesta quarta-feira (23/07), em publicação no Diário Oficial, os primeiros resultados do Bolsa-Atleta RS 2025 . Com investimento de R$ 4,5 milhões, o programa, sancionado como lei em 2023 pelo governador Eduardo Leite, visa conceder auxílio financeiro a atletas e técnicos que representam o Rio Grande do Sul nas mais diferentes competições.

Neste momento, estão sendo divulgadas as listas provisórias com atletas e treinadores contemplados na categoria Educacional e os atletas contemplados em Olímpico/Paralímpico. Na categoria rendimento, foram divulgadas as entidades representativas das modalidades.

Estabelece-se um prazo de dez dias a partir da publicação do Diário Oficial para apresentação de recursos por meio do e-mail[email protected].Após esse período, a equipe da SEL divulgará a lista definitiva e os próximos passos para os contemplados seguirem com o processo.

No caso do rendimento, o prazo de recursos também serve para a realização de inscrições de entidades não localizadas e em caso de discordância em relação à legitimidade das entidades apresentadas na ata. Nesta categoria, a seleção dos atletas será, portanto, feita pela respectiva federação, que enviará posteriormente à SEL os nomes contemplados para o benefício.

Destaque ao esporte escolar e ao paradesporto

No total, são até 575 bolsas oferecidas para as categorias esporte educacional, esporte de rendimento e esporte olímpico e paralímpico. Entre os principais pontos do programa, está a prioridade dada ao esporte educacional, com ampliação de 40% de bolsas para esse público em relação à edição de 2024, e ao paradesporto, que receberá 25% de bônus sobre os valores estipulados nas categorias educacional e rendimento.

Os pagamentos mensais se referem ao período de março a dezembro de 2025, sendo retroativos nos primeiros meses. Os editais para seleção dos beneficiários estão previstos para serem expedidos de forma anual. As despesas decorrentes da concessão da Bolsa-Atleta RS serão custeadas com recursos do Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte.