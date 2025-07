Inscrições para Olimpíada de Eficiência Energética começam em agosto

Sistema prisional Há 1 hora Ações de cidadania registram a emissão de mais de cinco mil documentos para apenados no primeiro semestre de 2025 Ao todo, 2.013 Carteiras de Identidade Nacional (CINs) foram confeccionadas para apenados das unidades prisionais das dez regiões penitenciárias no...

Região Há 5 horas Redentora realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 29 de julho Evento discutirá os 20 anos do SUAS e busca fortalecer políticas públicas de proteção social no município