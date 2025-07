A Voz do Brasil completa 90 anos marcando a comunicação pública brasileira

A Voz do Brasil celebrou 90 anos, nesta terça-feira (22), com uma edição especial que contou com a participação do presidente da Câmara dos Deputados, [[Hugo Motta]], e depoimentos de ouvintes. O programa se destaca pela evolução, profissionalismo e força como fonte direta de notícias. Considerado o mais antigo do Brasil e do Hemisfério Sul, o programa entrou para o Guinness Book , o Livro dos Recordes, em 1995.

As comemorações buscam ressaltar a relevância do programa e reforçar o seu papel de levar informações sobre os Poderes a todos os municípios do país. Ele alcança cerca de 70 milhões de ouvintes, segundo dados da Agência Brasil. A Câmara dos Deputados divulga o jornal produzido pela Rádio Câmara com base nas atividades do Plenário, das comissões e das demais atividades legislativas do Parlamento.

A campanha comemorativa é realizada por um grupo de trabalho que reúne os órgãos responsáveis pelos blocos do programa:

Poder Executivo (EBC);

Poder Judiciário (STF);

Senado Federal (Jornal do Senado);

Câmara dos Deputados (Jornal Câmara dos Deputados); e

Tribunal de Contas da União (Minuto do TCU).

Além de uma identidade visual própria, a celebração incluirá programação especial, trilha sonora exclusiva, rádio itinerante, postais para visitantes do Congresso e uma sessão solene no dia 5 de agosto, às 11 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. Na ocasião, serão lançados oficialmente um selo e uma moeda comemorativos, em parceria com os Correios e a Casa da Moeda.

A história da Voz do Brasil

O programa surgiu em julho de 1935 como Programa Nacional , criado para divulgar os atos do Estado Novo (Era Vargas). Três anos depois, virou A Hora do Brasil , com transmissão obrigatória em todas as emissoras de rádio, sempre das 19 às 20 horas. Em 1961, o presidente Jânio Quadros usava o programa para dar recados de última hora.

O nome A Voz do Brasil passou a ser usado em 1971. Desde então, o programa mudou algumas vezes. Em 1998, por exemplo, ganhou uma locutora. A famosa abertura com a frase “Em Brasília, 19 horas”, dita por uma voz masculina forte, virou marca registrada. Com o tempo, surgiram outras aberturas, como: “Está no ar a sua voz, a nossa voz, A Voz do Brasil ”.

A retransmissão do programa é obrigatória. Atualmente, as emissoras de rádio devem veicular diariamente o conteúdo entre 19 e 22 horas, exceto aos sábados, domingos e feriados.

Momentos históricos

O programa A Voz do Brasil cobriu grandes fatos ao longo de sua história, incluindo:

A morte do campeão de Fórmula 1 Ayrton Senna (1994);

A morte do político Ulysses Guimarães;

O atentado terrorista de 11 de setembro;

O nascimento da Constituição de 1988.

Também transmitiu momentos marcantes como: