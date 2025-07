Redentora realiza 11ª Conferência Municipal de Assistência Social no dia 29 de julho

O município de Redentora sediará, no dia 29 de julho, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento é promovido pela Administração Municipal, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do CRAS Sagrada Família, onde será realizada a atividade.

Com o tema “20 anos do SUAS: construção, proteção social e resistência”, a conferência será realizada das 13h30 às 17h30 e contará com a presença da palestrante Silvana Canova. O encontro busca promover a discussão de políticas públicas voltadas à área e fortalecer o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município.

A conferência é um espaço democrático para a avaliação e proposição de melhorias nos serviços prestados à população em situação de vulnerabilidade. A participação da comunidade, trabalhadores do setor e representantes de entidades é considerada essencial para o aprimoramento das ações e garantia dos direitos sociais em Redentora.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.