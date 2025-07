Vista Gaúcha atinge 100% de alfabetização e se consolida como referência nacional em educação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os resultados da Avaliação da Alfabetização de 2024, no âmbito do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa do Governo Federal que busca garantir a alfabetização de todas as crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

Entre os destaques de todo o Brasil, Vista Gaúcha (RS) figura no topo ao alcançar a marca de 100% de alunos alfabetizados na Rede Municipal de Ensino, superando com ampla margem a meta estipulada para 2025, que era de 76%.

O estado enfrentou uma tragédia climática em 2024, que causou impactos significativos na educação dos estudantes como um todo, com reflexo direto no processo de alfabetização. Como consequência, o índice estadual de crianças alfabetizadas caiu de 63,4% para 44,7%. Nesse contexto desafiador, apenas dois municípios no Rio Grande do Sul atingiram 100% de alfabetização: Vista Gaúcha e Porto Lucena.

Esse resultado histórico é reflexo do trabalho contínuo e estratégico da administração municipal, liderada pelo prefeito Claudemir José Locatelli e pelo vice-prefeito André Danette, que priorizaram investimentos concretos na educação pública. A conquista também é fruto direto da atuação comprometida da então secretária municipal de Educação, Elenir de Fátima Queiroz Capelari, e equipe que esteve à frente da pasta em 2024 com forte empenho e dedicação.

Mesmo em período de férias na Itália, a secretária estadual de Educação fez questão de enviar uma mensagem ao prefeito Locatelli cumprimentando pelo resultado de alfabetização alcançado no município.

Outro reconhecimento veio da diretora pedagógica da Aprende Brasil Educação, Acedriane Vicente Vogel, que também celebrou a conquista com os munícipes de Vista Gaúcha. “Em nome da nossa parceria, quero parabenizar as conquistas do resultado de alfabetização 2024 do município de Vista Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Na pessoa do Celso, secretário de Educação, gostaria de parabenizar todos os professores, gestores, equipe técnica, pelo trabalho pedagógico consistente, sistemático e robusto, cujo resultado é a garantia do direito de aprender de cada estudante desse município. Um viva com muito entusiasmo para cada profissional da educação do município de Vista Gaúcha. Aprende Brasil e Vista Gaúcha sempre juntos nas grandes conquistas”, comemorou a diretora em uma mensagem de vídeo.

Atualmente, a Rede Municipal atende 406 alunos, distribuídos em duas escolas de Ensino Fundamental e uma de Educação Infantil. Em 2024, o município investiu mais de R$ 7 milhões em educação, o que representa 25,8% do orçamento municipal — valor significativamente acima do mínimo legal exigido.

A evolução nos indicadores comprova a transformação educacional, em 2023 o município havia alcançado 74,3% e em 2024 atingiu o máximo chegando a 100,0%.

As avaliações do programa federal ocorrem em três ciclos durante o ano e abrangem os eixos de fluência, leitura, escrita e matemática. São consideradas alfabetizadas as crianças capazes de localizar e inferir informações em textos curtos, como cartazes e tirinhas, além de escrever corretamente palavras trissílabas com base em ditado.

O atual secretário municipal de Educação, Celso José Dal Cero, destaca que o trabalho segue com o mesmo comprometimento. “Seguimos firmes e fortes para manter Vista Gaúcha no maior patamar dos índices de alfabetização a nível nacional. O compromisso com nossas crianças e com a educação pública de qualidade permanece como prioridade”.

Com essa conquista, Vista Gaúcha mostra que é possível transformar a educação pública com planejamento, investimento e ação coletiva. Um feito de toda a comunidade escolar: professores, estudantes, famílias, gestores e parceiros.

Por; Jornalista Paula Steffenon

