Fiscalização apreende mais de 900 kg de alimentos impróprios em mercados e açougue de Derrubadas

Nesta terça-feira, 22 de julho, uma operação da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos resultou na autuação de dois mercados e um açougue no município de Derrubadas, no Noroeste do Rio Grande do Sul. Ao todo, mais de 900 quilos de produtos impróprios para o consumo foram apreendidos.

Entre as principais irregularidades encontradas estavam carnes e pescados sem procedência, produtos vencidos, fracionamento inadequado e armazenamento fora da temperatura recomendada. Também foram apreendidos cachaça artesanal, mandioca, mel e unidades de álcool cuja venda é proibida em mercados.

A ação contou com a participação dos promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho (Porto Alegre) e Milena dos Santos Oliveira (Tenente Portela), além de servidores do GAECO/MPRS, representantes da Vigilância Sanitária de Derrubadas, das secretarias estaduais da Saúde e da Agricultura (SEAPI) e da Patrulha Ambiental da Brigada Militar (PATRAM).

