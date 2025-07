Festival de Luzes de São Paulo acontece em agosto e setembro

O Festival de Luzes de São Paulo 2025 está chegando à cidade de São Paulo. Combinando novas tecnologias e curadoria artística, o festival tem como missão democratizar o acesso à arte e renovar o cenário urbano com cores e poesia visual.

A edição 2025 marca a sétima realização do Festival de Luzes no Brasil e ocupará a cidade em três finais de semana de agosto e setembro, visando transformar espaços da capital em uma galeria de arte a céu aberto.

Em agosto, a programação oficial do festival inclui os espetáculos nos dias 22 (sexta-feira) e 23 (sábado), no Beco do Batman; no dia 30 (sábado) e 31 (domingo), no Ibirapuera (Praça Armando de Sales Oliveira e Monumento às Bandeiras); e em setembro, nos dias 5 (sexta-feira) e 6 (sábado), na Avenida Paulista. Todas as apresentações acontecem das 18h30 às 23h e contarão com obras criadas por artistas brasileiros e estrangeiros.

Apresentado pelo Ministério da Cultura, Yelum Seguradora e Visualfarm, com financiamento via Lei Federal de Incentivo à Cultura, o Festival de Luzes foi concebido pela empresa Visualfarm, por iniciativa do artista e empresário Alexis Anastasiou. Um dos pioneiros em video mapping e show de drones no país, Alexis lançou recentemente o Visualfarm Gymnasium, um dos primeiros laboratórios de artes imersivas da América Latina. Também concebeu e realizou projetos como o “Abraço do Cristo”, com projeções mapeadas no Cristo Redentor, e o espetáculo de mapping no Theatro Municipal de São Paulo.

Uma novidade desta edição do Festival foi o programa de residência artística Intertwine Network, lançado em abril com o objetivo de selecionar projetos de diversas nacionalidades para o desenvolvimento das obras digitais e imersivas apresentadas ao longo do festival. A iniciativa buscou fomentar novas linguagens e promover trocas artísticas em escala global.

Os artistas selecionados no programa vão apresentar obras que exploram diferentes linguagens visuais, unindo projeções analógicas, inteligência artificial, arte interativa e temas como identidade, memória e meio ambiente. Do Brasil, participam Cauê Maia, Koral Alvarenga, Marina Caverzan, Rodrigo Carvalho, Uni Experience (formado por Elaine Favero e Janara Lopes) e o Coletivo Coletores, de Toni Baptiste e Flavio Camargo. Entre os internacionais estão Fred Ebami, de Camarões/França; Karen Palacios, da Colômbia; e Paul Rosero Contreras, do Equador.

“O festival surgiu com a proposta de transformar a cidade em uma plataforma de arte viva. Desde então, buscamos surpreender o público com experiências que conectem luz, arquitetura e narrativa visual. Em 2025, com a internacionalização do projeto e a criação do programa Intertwine Network, damos um passo decisivo para ampliar esse diálogo com o mundo”, afirma Alexis Anastasiou, diretor artístico da Visualfarm e idealizador do festival.

Agosto

Dias 22 e 23: Beco do Batman – Vila Madalena

Dias 30 e 31: Ibirapuera (Praça Armando de Sales Oliveira e Monumento às Bandeiras)

Setembro

Dias 5 e 6: Avenida Paulista

Todos os horários: 18h30 às 23h

Sobre a Visualfarm

Criada em 2003 por Alexis Anastasiou, a Visualfarm é um estúdio que desenvolve e implementa espaços narrativos com uso intensivo de tecnologia, na interseção entre arte, entretenimento e design. A partir de tecnologias como projeção, laser, LEDs, sonorização e robótica, a Visualfarm atua com uma equipe multidisciplinar especializada em projetos de alta complexidade, sempre explorando novas fronteiras entre técnica e criatividade.

Sobre Alexis Anastasiou

Alexis Anastasiou atua desde os anos 1990 com projeções em suportes não convencionais. Em 2004, fundou a Visualfarm, estúdio voltado a novas linguagens visuais, com atuação em eventos e festivais no Brasil e no exterior.

Em 2010, criou a instalação Abraço do Cristo, no Cristo Redentor, no Rio, premiada na categoria Innovative Media com a medalha de prata pelo Clio Awards, nas categorias Video Projections e Place Based Media no New York Festivals International Advertising e com o Leão de Bronze no Festival Internacional de Criatividade de Cannes.

Também criou o Festival Vídeo Guerrilha (2010–2012), que recebeu o Prêmio APCA de Melhor Iniciativa Cultural, e, em 2015, o Festival Chave do Centro, no Minhocão, premiado na Media Architecture Biennale de 2018, em Pequim. À frente da Visualfarm, coordenou aberturas dos Jogos Militares (2011), Arena do Grêmio (2012), Beira-Rio (2014) e Game XP (2017). Em 2024, desenvolveu soluções para eventos como o Círio de Nazaré, Maratona do Rio e Rio Open. Em 2025, o show de drones criado para o desfile da Portela recebeu o Estandarte de Ouro.

Desde 2018, realiza o Festival de Luzes em São Paulo, que se expandiu para edições em Florianópolis (2022) e Rio de Janeiro (2023). Em 2025, o Festival se torna internacional e vai ocupar vários pontos da cidade de São Paulo com intervenções artísticas em luz digital.

Sobre a Yelum Seguradora

A Yelum Seguradora é uma marca do Grupo HDI, criada em 2024 com o objetivo de atender novos segmentos de mercado. A empresa adota o conceito de luz e liberdade como elementos centrais de sua identidade e tem foco em oferecer produtos voltados para momentos de mudança e adaptação. O portfólio da empresa inclui diferentes modalidades de seguros, voltadas a públicos com perfis e demandas distintas.