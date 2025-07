Nova lei denomina Deputado José Pereira da Silva um viaduto em Pouso Alegre, MG

A Lei 15.170/25 denomina Deputado José Pereira da Silva um viaduto no município de Pouso Alegre (MG), na rodovia BR-459. A nova norma teve origem no Projeto de Lei 4546/16, de autoria do deputado Diego Andrade (PSD-MG), aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nascido no município de Ipuiuna (MG), José Pereira da Silva (1932-2004) foi deputado estadual por dois mandatos. Ele também presidiu a seção do Conselho Regional de Contabilidade de Pouso Alegre e integrou a diretoria da Hidrominas (empresa estatal mineira). Filiado ao MDB, teve atuação destacada no movimento Diretas Já, conforme Diego Andrade.